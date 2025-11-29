Dışişleri Bakanlığı, Sri Lanka'da Ditwah kasırgası sebebiyle meydana gelen sel ve heyelandan dolayı açıklama yaptı.

ANKARA (İGFA) - Sri Lanka'da Ditwah kasırgası sebebiyle meydana gelen sel ve heyelan meydana geldi. Ölü ve yaralı sayısı konusunda henüz resmi açıklama yapılmadı.

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, 'Sri Lanka'da Ditwah kasırgası sebebiyle meydana gelen sel ve heyelan felaketleri sonucu yaşanan can kayıplarından ötürü üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Sri Lanka halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz.' ifadelerine yer verildi.