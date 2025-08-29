Gazeteci Yazar Mesut Demir, yurtdışında sahillerde kumsal ve denizlerin vatandaşların rahatça kullanabildiğini, Türkiye’de ise kanun olmasına rağmen otel ve beach işletmelerinin kumsal ve denizleri işgal ettiğini kaleme aldı.

BURSA (İGFA) – İşte Gazeteci Yazar Mesut Demir’in köşe yazısı…

Yaz tatili boyunca imkanı olan vatandaşlar, otellere, turlara giderek tatillerini gerçekleştirdi.

Asgari ücretli çalışan vatandaşlar ise, otellerin yüksek ücretlerinden dolayı evlerine en yakın sahillere giderek denizin keyfini çıkarmaya çalıştı.

Ancak, Ege ve Akdeniz başta olmak üzere tüm bölgelerdeki sahiller, oteller ve özel beachler tarafından işgal edilmiş durumda.

Sahili kiralayan, sahilde bu hizmeti vermek için ruhsat alan firmalar, denizi ve kumsalı da işgal ederek vatandaşın orada denize girmesine müsaade etmiyor.

Yurtdışında nasıl oluyor?

Sahillerde otellerin ya da özel firmaların beach alanları belli bir nokta ile sınırlı.

İsteyen şezlong ve şemsiye kiralayarak tesisi kullanıyor. Şezlong ve şemsiye istemeyen vatandaş ise, beach önündeki kumsala havlusunu serip güneşleniyor ve denize girebiliyor.

Uluslararası Deniz Hukukuna göre, sahillerde kumsal ve deniz kullanım hakkı kiralanamaz, her vatandaş eşit bir şekilde kullanabilir.

Türkiye’deki kanun ne diyor?

Anayasamız 43. maddesi ve 7121 sayılı Kıyı Kanunu uyarınca kıyılar, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunmakla birlikte kıyılardan yararlanmada kamu yararı önceliklidir. Kıyı Kanunu Madde 5 uyarınca kıyıların eşit ve serbest olarak herkesin yararlanmasına açık olduğu hüküm altına alınmış.

Yine…

Yargıtay’ın tatil beldelerinde plaj kullanımına ilişkin önemli bir kararı var. Mahkeme, şezlong ve şemsiye gibi tesislerin kiralama zorunluluğunu kaldırdı ve plajların herkes tarafından eşit ve serbestçe kullanılabileceğine hükmetti.

Kanun böyle dese de, uygulamada halkın sahil ve plajlara erişimi ve yararlanması bakımından ciddi sorunlar yaşanıyor.

Otel ve beach işletmeleri, etrafını çevirdiği kumsallarda şezlong ve şemsiye ücreti ödemeden vatandaşı sahile sokmuyor.

Sadece bununla da kalınmıyor.

Kumsalın önüne kadar şezlong ve şemsiye döşenmiş, vatandaşın kullanım hakkı olmasına rağmen kumsal ve denize giremesin diye her türlü engellemeler yapılmış.

Türkiye’de kanun var ama uygulama ve denetim yok.

Bu şartlarda ve uygulamalarla Avrupa Birliği’ne girme hayalimiz daha uzun yıllar devam eder.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik ve belediyeler başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının bu denetimi neden yapmadığı da vatandaşların kafasında soru işareti uyandırıyor.

Vatandaşın sahillerde kullanım hakkı ne zaman geri verilecek?

Beach işletmeleri ve oteller ne zaman denetlenecek?

Türkiye’de sorunların çözülmemesinin en önemli nedeni denetimsizlik.

Bu yaz böyle geçti ama, önümüzdeki yıl umarım bu denetimler sıkı yapılır ve vatandaşın kumsal ve deniz kullanım hakkı geri verilir.

Sağlıklı ve esen kalın…