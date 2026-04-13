Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor.

ANKARA(İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Nisan Pazartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Mardin ve Batman çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden, Trakya'da doğu ve güneydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ZİRAİ DON UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif zirai don riski bulunmaktadır. Zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.