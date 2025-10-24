Uluslararası Animasyon Günü'ne özel hazırlanan film verilerine göre 2025 yılının ilk 10 ayında, 1 milyon 847 bin 389 kişi animasyon filmi izledi. Yılın ilk 10 ayında en çok izlenen animasyon yapımı Rafadan Tayfa: Kapadokya olduğu kaydedildi.

İSTANBUL (İGFA) - Uluslararası Animasyon Günü dolayısıyla Türkiye'deki animasyon ilgisi ortaya çıktı. Verilere göre her yaştan izleyicinin animasyon dünyasına duyduğu sevgi, rakamlara taşındı.

2025'in ilk 10 ayında 1 milyon 847 bin 389 kişi, sinema salonlarında animasyon filmi izledi.

Ailelerin hafta sonu tercihlerinde ve gençlerin eğlenceli film arayışlarında animasyon türü, yılın en popüler yapımları arasında yer aldı.

Türkiye genelinde en çok izlenen animasyon filmleri arasında liderliği 2 milyon 307 bin 36 seyirciyle Rafadan Tayfa: Kapadokya üstlenirken, ikinci sırada 489 bin 62 seyirciyle Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip, üçüncü sırada ise 376 bin 691 seyirci sayısına ulaşan Şirinler filmi yer aldı.

Hem yerli hem yabancı yapımların yer aldığı bu liste, yerli animasyon yapımlarının seyirciyle güçlü bağını da gözler önüne serdi.

Paribu Cineverse verilerine göre animasyon izleyicilerinin önemli bir kısmını 14-29 yaş arası gençler oluştururken, aile seanslarına katılımda da gözle görülür bir artış yaşandı. Animasyon filmlerine en büyük ilgi de yüzde 30'la İstanbul'dan geldi.