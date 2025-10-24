Bursa'nın Mudanya ilçesinde doğal, tarihi ve kültürel değerlerini sürdürülebilir turizm anlayışıyla buluşturmak amacıyla yerel belediye tarafından düzenlenen 'Mudanya Turizm Çalıştayı' Tirilye Taş Mektep'te başladı. Üç gün sürecek çalıştayda Mudanya'nın turizm vizyonu ortak akılla şekillendirilecek.

BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi, ilçenin tarihi, kültürel ve doğal potansiyelini turizmle bütünleştirmek amacıyla önemli bir adım attı. Tirilye Taş Mektep'te başlayan Mudanya Turizm Çalıştayı, akademisyenler, turizm profesyonelleri, işletmeciler ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi.

Çalıştayda konuşan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, ilçenin zengin geçmişine ve eşsiz doğal dokusuna sahip çıkarak yeni bir turizm anlayışı inşa ettiklerini belirtti. 2 bin 700 yıllık çok önemli bir tarihe sahip olduklarının vurgusunu yapan Başkan Dalgıç, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinde simge niteliğinde olan Mütareke Anlaşması burada imzalandı. Mübadelemiz, antik kentlerimiz, denizimiz, doğamız, kültürel mirasımız var. Tüm bu değerleri bir araya getirip geleceğe dönük planlarımızı yapmak zorundayız' diyerek,, çalıştayın Mudanya Turizm Master Planı'nın çekirdeğini oluşturacağını ifade etti.

Başkan Dalgıç, söz konusu çalıştayın Mudanya'nın doğal, tarihi ve kültürel mirasını sürdürülebilir turizm anlayışıyla buluşturacağını belirterek, 'Nihai hedefimiz; Mudanya Turizm Stratejisi ve Master Planı'nı tamamlayarak, sürdürülebilir, katılımcı ve kimlikli bir turizm vizyonunu kalıcı hale getirmek' dedi.

TURİZM POTANSİYELİ VE ÖNCELİKLER MASADA

Daha sonra ilk oturumda, Mudanya'nın turizm potansiyeli, güçlü ve zayıf yönleri ele alındı. Katılımcılar, ilçenin tanıtımının güçlendirilmesi, yerel ürünlerin markalaşması, iç ve inanç turizminin geliştirilmesi, festivallerin çeşitlendirilmesi ve gastronomi turizminin ön plana çıkarılması yönünde görüşlerini paylaştı.

26 Ekim'e kadar sürecek olan üç günlük çalıştay kapsamında, Mudanya'nın turizm yol haritasını oluşturacak stratejik öncelikler belirleneceği ve program boyunca dört ana başlıkta tematik oturumlar yapılacağı öğrenildi. Buna göre, 'Doğa ve Ekoturizm', 'Gastronomi ve Kültürel Miras', 'Yerel Ekonomi ve Girişimcilik' ile 'Deniz Turizmi ve Kıyı Kimliği' oturumlarında elde edilen çıktıların Mudanya'nın gelecekteki turizm stratejisine yön vermesi ve 'Mudanya Turizm Master Planı' için temel oluşturması bekleniyor.