Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti. Görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.

Toplantıda, ikili ilişkiler ve bölgesel güvenlik konuları ele alındığını belirten Bakanlık, görüşmenin detaylarına ilişkin açıklama yapmazken, kabulün dostane bir ortamda geçtiği kaydedildi.