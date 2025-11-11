İBB Başkanı İmamoğlu ile birlikte çok sayıda belediye başkanı ve üst düzey belediye bürokratının yargılandığı yolsuzluk soruşturmasında iddianame tamamlandı. Kamuoyu ile paylaşılan ve yaklaşık 3 bin 800 sayfadan oluşan iddianamede; 105'i tutuklu, 170'i adli kontrollü, 7'si yakalama emriyle aranan 402 şüphelinin isimleri yer alıyor.

İddianamede, varlığı ileri sürülen suç örgütünün liderliğini Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı; Murat Ongun, Ertan Yıldız, Fatih Keleş, Adem Soytekin, Murat Gülibrahimoğlu ve Hüseyin Gün'ün ise örgüt yöneticileri olduğu iddia ediliyor.

Savcılık; Tuncay Yılmaz, Mehmet Murat Çalık, Resul Emrah Şahan, Yakup Öner, Mustafa Akın, Yiğit Oğuz Duman, Cevat Kaya, Seza Büyükçulha ve Mehmet Pehlivan gibi bazı isimlerin ise "arada bir örgüt yöneticisi olmaksızın doğrudan örgüt liderine bağlı hareket ettiğini" iddia ediyor.

19 Mart'ta gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen İmamoğlu 141 eylemden sorunlu tutuluyor ve hakkında 2 bin 430 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yapılan yolsuzluk soruşturmasında iddianame tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamada iddianamede 105’i tutuklu, 170’i adli kontrolle serbest bırakılan ve aranan 7 kişinin de olduğu 402 sanık yer alıyor.

İBB SUÇ ÖRGÜTÜ ŞEMASI !

İBB soruşturmasında hazırlanan iddianamede örgüt şeması da yer aldı. Buna göre lider olarak İBB Başkanı İmamoğlu yer alırken 6 yönetici ve 92 üye bulunuyor.

İddianamede sanıklara “Suç Örgütü Kurma ve Yönetme, Suç Örgütüne Üye Olma, Örgütün Hiyerarşik Yapısına Dahil Olmamakla Birlikte Suç İşlemek Amacıyla Örgüte Yardım Etme, Rüşvet Alma, Rüşvet Verme, İrtikap, İhaleye Fesat Karıştırma, Kamu Görevlileri ile Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunun Muhalefet, Kişisel Verilerin Kaydedilmesi ve Yayımı, Evrakta Sahtecilik, Resmî Belgede Sahtecilik, Kaçakçılık Kanununa Muhalefet, Çevrenin Kasten Kirletilmesi, Orman Kanununa Muhalefet, Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma, Kamunun Malına Zarar Verme, Adeta Mahkemesine İtina Etmeme ve Kamu Araçlarını Zimmetleme” suçlamaları yöneltildi.

İMAMOĞLU İÇİN İSTENEN CEZA

Yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden alınan Ekrem İmamoğlu hakkında da iddianamede örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu hakkında; doğrudan işlediği suçlar olan suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet (12 kez), Suç Gelirlerinin Aklanması (7 kez), Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık (7 kez) suçlarından cezalandırılması talep edildi.

İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan, 2 bin 352 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

BAŞSAVCILIK DUYURMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının gazetecilerle yaptığı toplantıda iddianamenin hazır olduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame henüz yayınlanmadan şu açıklamayı yaptı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü ile yönelik yürütülen soruşturma kapsamında;

Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü yöneticisi ve üyeleri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında iddianamemizde (105’i tutuklu), (170’i adli kontrolü), (7’si yakalama emriyle aranan) olmak üzere (402) şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış olup (143) farklı eylemle ilgili olarak “Suç Örgütü Kurma ve Yönetme, Suç Örgütüne Üye Olma, Örgütün Hiyerarşik Yapısına Dahil Olmamakla Birlikte Suç İşlemek Amacıyla Örgüte Yardım Etme, Rüşvet Alma, Rüşvet Verme, İrtikap, İhaleye Fesat Karıştırma, Kamu Görevlileri ile Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunun Muhalefet, Kişisel Verilerin Kaydedilmesi ve Yayımı, Evrakta Sahtecilik, Resmî Belgede Sahtecilik, Kaçakçılık Kanununa Muhalefet, Çevrenin Kasten Kirletilmesi, Orman Kanununa Muhalefet, Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma, Kamunun Malına Zarar Verme, Adeta Mahkemesine İtina Etmeme ve Kamu Araçlarını Zimmetleme” suçlarını işledikleri iddiasıyla kamu davası açılmıştır.

Haklarında iddianame düzenlenen şüphelilerden (99)’u örgüt mensubu (lider ve yöneticiler) olup, bunlar arasında örgüt kurucusu ve lideri olduğu değerlendirilen Fatih KELEŞ, Murat ONGUN, Ertan YILDIZ, Murat GÜLBİHARİOĞLU, Adem SOYTEKİN ve örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen bazı iş insanı, kamu görevlisi ve siyasetçiler bulunmaktadır.

İddianamede örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İMAMOĞLU hakkında;

Doğrudan işlediği suç olarak Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet (12 kez), Suç Gelirlerinin Aklanması (7 kez), Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık (6 kez) ve örgüt üyeleri ile hiyerarşik bağı tespit edilen bazı Türk Ceza Kanunu’nun 220/5’inci maddesi uyarınca iştirak iradesiyle İhaleye Fesat Karıştırma (5 kez), Resmî Belgede Sahtecilik (2 kez), Resmî Belgeyi Gizleme ve Yayma (2 kez), Suç Delillerini Ortadan Kaldırma (2 kez), Kamu Malına Zarar Verme (4 kez), Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma (3 kez), Kişisel Verilerin Kanuna Aykırı Olarak Kaydedilmesi (4 kez), Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Yayılması (3 kez), Mali Suçları Araştırma Kurulu’na Bildirimde Bulunmama (2 kez), Kaçakçılıkla Mal Varlığı Değerlerini Aklama (4 kez), İhaleye Fesat Karıştırma (7 kez), Çevrenin Kasten Kirletilmesi, Orman Kanununa Muhalefet, Medeni Kanuna Muhalefet suçlarından,

Olmak üzere toplamda iddianameye konu olan (142) eylem ile ilgili olarak cezalandırılması talep edilmiştir.

Hakkında aynı dosyada bir kısım şüpheliler yönünden yürütülen soruşturma devam etmektedir."

EKREM İMAMOĞLU İDDİANAMESİNDE 15 GİZLİ TANIK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 3741 sayfalık iddianamesinde 247 kere "gizli tanık" kelimesi geçiyor.

İddianamede, toplam 15 gizli tanık kullanılmış. İsimleri şöyle:

1. Gizli tanık Meşe

2. Gizli tanık Doğan

3. Gizli tanık İlke

4. Gizli tanık Çınar

5. Gizli tanık Rüzgar

6. Gizli tanık Maun

7. Gizli Tanık Gürgen

8. Gizli tanık Mimoza

9. Gizli tanık Köknar

10. Gizli tanık Sekoya

11. Gizli tanık Zeytin

12. Gizli tanık Martı

13. Gizli tanık Kartal

14. Gizli tanık Şahin

15. Gizli tanık Ladin

CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI’NA EL KONMASINI İSTEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede dikkat çeken bir ayrıntı daha yer alıyor. Buna göre savcılık, CHP’nin İstanbul İl Başkanlığı binasına el konması gerektiğini söyledi.

İddianamede konuyla ilgili “Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliği adına kayıtlı olduğu anlaşılan Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi 7752 Ada 2 Parsel Dükkan Aklama işlemine konu malvarlıklarının TCK 54 maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır” ifadeleri yer aldı.

2 CHP'Lİ VEKİLİN DOSYASI ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İBB iddianamesinin tamamlandığını ve 2 milletvekilinin dosyasının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiğini söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ve CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın İBB dosyasında 'şüpheli' ve 'örgüt üyesi' sıfatıyla bulunduğunu söyleyen Başsavcı Akın Gürlek, bu kapsamda dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yetkisizlikle gönderildiğini kaydetti.

Ayrıca dosyanın milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle gönderildiği de belirtildi.

HANGİ MAHKEMEYE SUNULDU?

Açıklanan iddianamenin ardından süreç şöyle işleyecek:

Savcılık tarafından gönderilen iddianame, örgütlü suçlara bakan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin ön incelemesine sunuldu. Mahkeme, iddianameyi usul yönünden değerlendirip kabul ettiği takdirde dava açılacak ve yargılama süreci başlayacak. Bu süreçte mahkeme, tutuklu sanıkların bulunması nedeniyle dosyayı öncelikli ele alacak. İlk duruşma tarihinin ne zaman olacağı konusunda açıklama bekleniyor.