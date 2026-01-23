Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Birçok bölgede kuvvetli yağmur ve kar beklenirken, fırtına, buzlanma ve çığ riskine karşı uyarı yapıldı.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Ocak Cuma gününe ilişkin son tahminlerini duyurdu.

Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı rapora göre Batı Karadeniz kıyıları dışında tüm yurtta yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, batı bölgelerde yağmurla karla karışık yağmur, iç ve doğu kesimlerde ise kar yağışı görülecek.

Yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Antalya, Osmaniye ve Hatay'da kuvvetli yağmur, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Bingöl, Malatya ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın ise Batı ve Orta Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de 50-70 km/saat hızla fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don ve sis beklenirken, Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.