Prototip üretim merkezi olarak TÜRASAŞ, Hidrojen Yakıtlı Tren Geliştirme Projesinde merkez rol üstlenecek. Söz konusu proje, bir Ar-Ge niteliği taşırken, tüm hakları TÜRASAŞ'a ait olacak.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hidrojen Yakıtlı Tren Geliştirme Projesi kapsamında İngiltere ile Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) arasında iş birliği protokolünün imzalandığını duyurdu. İmzalar, TÜRASAŞ Genel Müdürü Selim Koçbay ve İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris tarafından atıldı.

Bakan Uraloğlu, hidrojen yakıt hücreli trenlerin karbon salımını azaltarak çevreye dost bir ulaşım imkânı sunduğunu ve gürültü kirliliğini de düşürdüğünü belirterek, projenin demiryolu sektörünün yanı sıra sürdürülebilir ulaşım hedefleri açısından da büyük önem taşıdığını ifade etti. İş birliği kapsamında İngiltere'den prestijli akademik kurumlar ve uzman kuruluşlar projeye katkı sağlayacak. Türkiye tarafında prototip üretim merkezi olarak TÜRASAŞ görev üstlenecek, yakıt hücresi ve sistem entegrasyonu alanlarında bilgi birikimi ve teknik destek sağlanacak.

Projenin tüm haklarının TÜRASAŞ'a ait olacağını belirten Uraloğlu, hidrojen yakıtlı lokomotiflerin TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nde üretileceğini vurguladı. Ayrıca, tasarım, sistem mimarisi, güç elektroniği, enerji yönetimi ve emniyet gibi kritik teknik alanlarda bilgi paylaşımıyla yerli mühendislik kabiliyetlerinin güçlendirileceğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, 'Amacımız hidrojen teknolojisinde sürdürülebilir bir kapasite oluşturmak ve uluslararası standartlarda rekabet edebilir yerli çözümler ortaya koymaktır. Bu çalışmalarla TÜRASAŞ'ı bölgesel bir merkez haline getireceğiz' dedi.