Türk otomotiv tedarikçileri, Avrupa'nın kalbinde dünya devleriyle buluştu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), 'Otomotiv Sektöründe Yeşil Dönüşüm Ur-Ge Projesi' kapsamında 24-26 Eylül 2025 tarihleri arasında İtalya'nın Torino kentinde önemli bir yurtdışı pazarlama faaliyetine imza attı.

BURSA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle ve OİB koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında düzenlenen etkinlikte, Türk firmaları yeni iş birliklerine imza atabilmek için önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Etkinlik, Iveco Group Industrial Village'ta düzenlenen açılış programıyla başladı. OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yüksel Öztürk'ün liderliğinde gerçekleştirilen organizasyonda, proje katılımcısı 8 ihracatçı firmadan 14 temsilci ve UİB yetkilileri yer aldı. Iveco Group ve CNH yöneticileri ile OİB heyetinin buluştuğu açılışta, karşılıklı sunumlar ve konuşmalarla iki ülke otomotiv endüstrilerinin mevcut iş birliği potansiyeli ele alındı.

Sunumların ardından, Türk katılımcı firmalar sırasıyla sahneye çıkarak üretim kabiliyetleri, teknolojik yetkinlikleri ve sürdürülebilirlik alanındaki yatırımlarını tanıttılar.

Programın öğleden sonraki bölümünde ise katılımcılar, Iveco Group ve CNH yetkilileriyle birebir iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde, Türk tedarikçilerin küresel tedarik zincirlerine entegrasyonu ve yeni iş ortaklıkları için somut adımlar atıldı.