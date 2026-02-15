Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mersin'de yürütülen enerji yatırımlarını değerlendirdi. Vali Atilla Toros ile bir araya gelen Bayraktar, kentin stratejik rolüne dikkat çekti.

MERSİN (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji yatırımlarına ilişkin temaslarda bulunmak üzere Mersin'i ziyaret etti. Bakan Bayraktar, programı kapsamında Atilla Toros'u makamında ziyaret ederek kentteki mevcut enerji projelerini ve önümüzdeki dönem planlamalarını ele aldı.

Ziyarette, Mersin'in stratejik konumu, lojistik avantajları ve güçlü sanayi altyapısının Türkiye'nin enerji vizyonundaki yeri kapsamlı şekilde değerlendirildi.

'ENERJİ VİZYONUNDA KİLİT ROL'

Bakan Bayraktar paylaşımında, Mersin'in enerji alanında üstlendiği rolün daha da güçlendirilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. Kentte devam eden projeler ve planlanan yeni yatırımların, Türkiye'nin enerji arz güvenliği ve sürdürülebilir enerji hedeflerine önemli katkı sağlayacağı ifade edildi.

Enerji alanında 'yeni bir sayfa' açıldığını belirten Bayraktar, Mersin'in bu vizyonun merkezinde yer aldığını kaydetti.