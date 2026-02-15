Osmangazi Belediyesi'nin Balkan coğrafyasındaki kardeş şehirlerle dostluk ve iş birliği bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlediği 'Osmangazi Kardeşler Buluşması'nın ikincisi Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gerçekleştirildi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün Ramazan ayına gelmesi sebebiyle erkene çekilen buluşma 11 ülke ve 40 şehirden 350 kadınının katılımıyla düzenlendi.

BURSA (İGFA) - Balkan ülkeleriyle güçlü ilişkilere sahip olan Osmangazi Belediyesi, geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediği 'Osmangazi Kardeşler Buluşması'nın ikincisini Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Gagavuzya, Kuzey Makedonya, Kosova, Bosna Hersek, Sırbistan, Arnavutluk, Karadağ ve Türkiye'den 40 şehirden toplam 350 kadının katılımıyla gerçekleştirdi. Programda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü coşku içerisinde kutlandı.

Başkan Erkan Aydın'ın Eşi Nadire Aydın'la birlikte katıldığı programa CHP Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, kadınlardan oluşan meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve birim müdürleri katıldı. Balkanlar'daki kardeş şehirlerinin belediye başkanları, yerel yöneticileri ve temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetlinin katıldığı buluşmada, şehirler arasında sürdürülebilir iş birliğinin artırılması, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, kültürel mirasın korunması ve ortak projelerin hayata geçirilmesi konuları ele alındı.

Üsküp'te düzenlenen programda Başkan Erkan Aydın ve beraberindeki heyet Bursaspor atkıları açarak Yeşil Beyaz sevgisini Balkanlara taşıdı. 'Osmangazi Kardeşler Buluşması', Balkanlar ile Osmangazi arasında kurulan gönül köprülerini daha da sağlamlaştırırken, şehirler arasındaki birlik, beraberlik ve kardeşlik atmosferinin pekişmesine önemli katkı sağladı. Buluşma, sadece resmi temaslarla sınırlı kalmayıp ülkeler arasında da güçlü bağların kurulmasına zemin hazırladı. Kadınların öncülüğünde gerçekleşen anlamlı organizasyon, Balkanlar ile Osmangazi arasında sürdürülebilir ilişkilerin geliştirilmesine katkı sunarken, ortak projelerle geleceğe yönelik sağlam adımlar atılmasına da imkan tanıdı.



Balkanlarda düzenledikleri Osmangazi Kardeşler Buluşması'nda soydaşlarını ve kardeşlerini bir arada görmekten bir arada görmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü Ramazan ayına denk geldiği için bu etkinliği öncesinde gerçekleştiriyoruz. Dünya'yı kadınlar kurtarıp şekillendirecek. Kadının gücü Balkanlarda ve ülkemizde yüz yıllardır hissedilmiştir. Bundan sonrada ilelebet hissedilecek. Bu bütün soydaşlarımızı ve kardeşlerimizi bir arada görmekten, birlikte olmaktan, burada kurduğumuz bağın programa katılım sağlayan ülkelerde ve Türkiye'de kuvvetli bir şekilde devam ettiğini biz yıl içindeki bir çok etkinlikte hissediyoruz. Bu kuvvetli bağın daha da ileriye taşınması için Osmangazi Belediyesi olarak her zaman kardeşlerimizin yanındayız.' şeklinde konuştu.

Dayanışmalarının sınır tanımadığını belirten CHP Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, 'Balkanlarda da birlikteyiz. Dayanışmamız sınır tanımıyor. Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın, belediye meclis üyelerimiz, muhtarlarımız ve 11 ülkeden, 40 şehirden gelen kadınlarla birlikte gerçekleştirdiğimiz etkinlikte dayanışmayı büyüttük. Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın, belediye meclis üyelerimiz ve muhtarlarımızın katılımıyla; 11 ülke ve 40 şehirden gelen kadınlarla bir araya gelerek Balkanlar'daki kardeşlik bağlarımızı güçlendirdik. Bu buluşmada emeği geçen herkese teşekkür ederim.' ifadelerini kullandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, bu anlamlı ziyarette kendilerini yalnız bırakmayan Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, CHP Bursa Milletvekili ve Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Prizren Başkonsolosu Fatih Topçu, Romanya Köstence Vali Yardımcısı Şenol Ali, Makedonya Önceki Dönem Bakanı Orhan Murtezani, Kuzey Makedonya Bursa Fahri Konsolosu Halil Bedzeti, Gagavuzya'dan Doç. Dr. Güllü Karanfil, başta olmak üzere, Üsküp'te kendilerini evlerinde gibi hissettiren tüm katılımcılara teşekkürlerini sundu.