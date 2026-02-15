Bakan Göktaş, SED ödemelerinin şubat ayı için 1 milyar 787 milyon TL'ye ulaştığını açıkladı. Ocak ayı memur maaş katsayı düzenlemesiyle çocuk başına ortalama destek 9 bin 723 TL'ye yükseldi.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Sosyal Ekonomik Destek (SED) hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarının ortalama 9 bin 723 liraya yükseldiğini belirterek, bu kapsamda şubat ayına yönelik toplam 1 milyar 787 milyon lira tutarındaki ödemenin hesaplara yatırıldığını açıkladı

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini bildirdi.

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların aile ortamında şefkatle büyümelerini hedeflediklerini vurgulayan Göktaş, ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarının ortalama 9 bin 723 liraya yükseldiğini belirtti. Bakan Göktaş, 'Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için şubat ayına yönelik toplam 1 milyar 787 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık' dedi.