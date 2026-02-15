Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi ile bir araya gelerek dijital altyapı, yapay zeka ve inovasyon desteklerini ele aldı; ekosistemi güçlendirecek yeni adımları açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin dijital dönüşümünü hızlandıracak ve küresel rekabet gücünü artıracak kapsamlı stratejilerin paylaşıldığı toplantıyla ilgili paylaşımda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, özellikle girişim sermayesi fonlarının büyütülmesi, ulusal veri merkezi ve yapay zekâ kapasitesinin artırılması, işletmelerin dijital dönüşümünün desteklenmesi, yurtdışından yetenek transferi ve gençlerin dijital yetkinlik kazanmasının öncelikler arasında olduğunu vurguladı.

https://twitter.com/mfatihkacir/status/2023032796369899619

Bakan Kacır, bakanlık tarafından açıklanan adımlar arasında şunları sıraladı:

Girişim sermayesi ve finansal destekler: TÜBİTAK BİGG, Teknoloji ve İnovasyon Fonu, Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Fonu, Kalkınma Ajansları 'Fonların Fonu' programları, hisseye dönüştürülebilir tahvil düzenlemeleri.

Ulusal veri merkezi ve yapay zekâ yatırımları: HIT-30 Veri Merkezi, TÜBİTAK ULAKBİM ARF Süperbilgisayarı ve EuroHPC işbirlikleri.

Dijital dönüşüm destekleri: KOSGEB-EBRD KOBİ Dijital Dönüşüm Programı, Rekabet Öncesi İşbirliği Programları.

Yetenek transferi ve girişimcilik ekosistemi: Türkiye Tech Visa, Terminal İstanbul ve GO Girişim Ofisleri gibi hızlandırıcı merkezler.

Gençlerin dijital eğitimleri: TEKNOFEST, Deneyap Türkiye, Milli Teknoloji Akademisi, Sektör Kampüste Programı ve Milli Teknoloji Kulüpleri.

İşgücünün dijital dönüşümü: Model Fabrikalar ve Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri.

Yenilikçi işlere imza atan dijital şirketlerimizi desteklemeye ve dijital teknoloji ekosistemimizin küresel rekabet gücünü yükseltmeye devam edeceklerini söyleyen Bakan Kacır, söz konusu adımların Türkiye'nin dijital ekonomideki ivmesini güçlendirmeyi, teknoloji ve inovasyon alanında küresel rekabette öncü rol oynamayı hedeflediğini söyledi.