İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yasak ve boy sınırına uymayan avcılığa geçit vermedi; Narlıdere, Güzelbahçe ve Urla'da yapılan denetimlerde toplam 80 kasa ve 13 çuval su ürününe el konuldu.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de su ürünleri kaynaklarının korunması için denetimler hız kesmeden devam ediyor.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, su ürünleri denetim ekipleri ve deniz polisinin katılımıyla Narlıdere, Güzelbahçe ve Urla ilçelerinde karaya çıkış noktaları, barınaklar ve yollar tek tek kontrol edildi.

Denetimler sırasında; yasak dönemde avlanan veya yasal avlanma boyunun altında olan toplam 80 kasa ve 13 çuval çeşitli su ürününe el konuldu. İlgili kişiler hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında idari işlemler başlatıldı.

İl Müdürlüğü, denizlerin sürdürülebilirliği ve su ürünleri kaynaklarının korunması için denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.