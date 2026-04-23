Sakarya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında öğrencileri bilim ve uzayla buluşturacak bir program gerçekleştirilecek. Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç, söyleşi programı ile Sakarya'da öğrencilerle bir araya gelecek.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Valiliği himayelerinde, Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin uzay vizyonu ve geleceğe yönelik projeleri ele alınacak.

'Türkiye'nin Uzay Macerası' başlığıyla gerçekleştirilecek söyleşi, özellikle gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmayı hedefliyor. Program, 24 Nisan 2026 tarihinde saat 14.00'te Serdivan Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek.

Öte yandan Sakarya, son dönemde uzay ve bilim alanında önemli isimleri ağırlamaya devam ediyor. Daha önce Türkiye'nin ilk astronotlarından Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever de öğrencilerle buluşarak deneyimlerini paylaşmıştı. Bu buluşmalar, gençlerin uzay bilimlerine olan ilgisini artırırken, Türkiye'nin Milli Uzay Programı hedeflerine yönelik farkındalık oluşturuyor.

Gerçekleştirilecek söyleşinin, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında öğrencilere ilham vermesi ve geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlaması bekleniyor.