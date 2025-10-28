Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Yarob Qudah ile Türkiye-Ürdün Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı'nın ilkini Ürdün'ün başkenti Amman'da gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret, yatırım ve sanayi iş birliklerinin güçlendirilmesi ele alındı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye ile Ürdün arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısı için Ürdün'ün başkenti Amman'a gitti.

Bakan Bolat, mevkidaşı Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Yarob Qudah ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ticaret, yatırım, müteahhitlik ve sanayi iş birliği konularını kapsamlı biçimde değerlendirdi.

Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye ile Ürdün arasındaki kıymetli bağları; adil, sürdürülebilir ve karşılıklı kazanca dayalı ticari ortaklıklarla daha da güçlendirme irademizi bir kez daha teyit ettiklerini söyledi.

2024 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1,1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Bakan Bolat, yeni dönemde bu rakamın çok daha yüksek seviyelere çıkarılmasının hedeflendiğini belirtirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda Türkiye'nin üretim, ihracat ve yatırım kapasitesini her coğrafyada güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

Toplantı sonunda tarafların, ticaret ve sanayi alanında ortak mekanizmalar kurarak karşılıklı yatırım olanaklarını artırma konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.