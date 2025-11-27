T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzmanlarının katılımıyla gerçekleşen seminerde aile içi iletişim, çocuk gelişimi ve ebeveynlik becerileri üzerine interaktif oturumlar düzenlendi.

abdpost / ABD (İGFA) -New Jersey'de faaliyet gösteren Maarif Okulu, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen kapsamlı bir 'Aile ve Çocuk Eğitimi Semineri'ne ev sahipliği yaptı.

Okulun çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen etkinlik, veliler ve öğrenciler için hem bilgilendirici hem de keyifli bir gün niteliği taşıdı.

ABDPost.Com'un haberine göre seminerde Bakanlık uzmanları aile içi iletişimin güçlendirilmesi, çocukların gelişim süreçlerinin doğru okunması ve modern ebeveynlik becerilerinin geliştirilmesi gibi konularda sunumlar yaptı.

Katılımcılar, interaktif oturumlar aracılığıyla hem teorik bilgiler edindi hem de günlük hayatta uygulanabilecek pratik önerilerle donatıldı.

Maarif Okulu yetkilileri, etkinliğe katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür ederek, bu tür çalışmaların okul-aile iş birliğini güçlendirdiğini vurguladı.

Okulun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, seminer boyunca destek sağlayan Taşkın Bakery ile Lefty's Pizzeria & Restaurant'a özel teşekkür iletildi.

New Jersey Maarif Okulu, aile eğitimi ve çocuk gelişimi gibi alanlara yönelik etkinliklerin devam edeceğini belirtti.