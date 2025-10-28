Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Stuttgart Şubesi'nin düzenlediği Cumhuriyet Bayramı etkinliği, Liederhalle Konferans Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Gecenin onur konuğu gazeteci-yazar Dr. Sedef Kabaş, düşünce özgürlüğü ve Cumhuriyet'in değerlerine vurgu yaptı.

Murat TOPÇU / ALMANYA (İGFA) - Cumhuriyetimizin 102. yılı, Almanya'nın Stuttgart kentinde Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Stuttgart Şubesi tarafından büyük bir coşkuyla kutlandı. Gurbetçi vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kutlama, Liederhalle Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Programın açılışında konuşan Simay Özel, Cumhuriyet'in anlam ve önemine değinerek, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına sahip çıkmanın her yurttaşın görevi olduğunu söyledi. Etkinliğe katılamayan ADD Şube Başkanı Elif İsmailoğlu adına konuşan Başkan Vekili Yakup İsmailoğlu ise, Cumhuriyet'in değerlerine ve Atatürk ilkelerine bağlılığın önemini vurguladı.

Gecenin onur konuğu Dr. Sedef Kabaş, büyük alkışlar eşliğinde sahneye çıktı. Konuşmasında Cumhuriyet rejiminin korunmasının önemine dikkat çeken Kabaş, 'Bizler Cumhuriyet rejiminin bekçileriyiz. Atatürk'ün gösterdiği hedeflerden bir adım bile geri atmadık.' ifadelerini kullandı.

Kabaş ayrıca geçmişte yaşadığı hapis sürecine değinerek, düşünce özgürlüğünün önemini, 'Bir televizyon programında hükümeti eleştirdiğim için hapse atıldım, ancak inancımı kaybetmedim. Cumhuriyet, fakir bir köyden çıkan bir çocuğun ülkenin en yüksek makamlarına ulaşabileceği bir rejimdir.' sözleriyle dile getirdi.

Gazeteci yazar Kabaş'a konuşması sonunda ADD Stuttgart yöneticileri tarafından teşekkür edilerek özel hediyeler takdim edildi.

Yazarın 'Yandığın Ateş Yoluna Işık Olur' adlı kitabı katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Stuttgart'taki Cumhuriyet kutlaması, BEM Halk Oyunları, KS Çocuk Korosu, Mustafa Kağan ve Saane Band Orkestrasının sahne aldığı renkli bir programla devam etti.

Gece, Zeybek ve Çiftetelli gösterilerinin ardından salonu dolduran vatandaşların hep bir ağızdan söylediği İzmir Marşı ile sona erdi.