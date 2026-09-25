Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, UI GreenMetric 2026 sonuçlarında Türkiye'nin ilk 1000'de yer alan üniversitelerin ülke temsili bakımından Avrupa'da birinci, dünyada ikinci sırada bulunduğunu açıkladı. Bu yıl sıralamaya Türkiye'den 150 üniversite dahil oldu.

ANKARA (İGFA) -Yükseköğretim kurumlarının sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2026 sonuçları açıklandı. Bu yıl 110 ülkeden 2 bin 16 üniversitenin yer aldığı sıralamada Türkiye'den 150 üniversite değerlendirmeye alındı.

YÖK Başkanı Erol Özvar, sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, ilk 1000'i esas alan tüm çeyreklerde en fazla üniversiteyle temsil edilen ülkeler bakımından Türkiye'nin Avrupa'da birinci, dünyada ise ikinci sırada yer aldığını belirtti.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLK 30'DA

Sıralamanın genel sonuçlarında Türkiye'den İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 28'inci, Yıldız Teknik Üniversitesi ise 45'inci sırada yer aldı. Ege Üniversitesi 74'üncü, Sakarya Üniversitesi 114'üncü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 117'nci ve Erciyes Üniversitesi de ilk 100 içerisinde yer alan Türk üniversiteleri arasında bulunuyor. Özvar, Türkiye'den 150 üniversitenin sıralamaya dahil olmasının sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaların yükseköğretim sisteminde daha geniş bir tabana yayıldığını gösterdiğini ifade etti.

YENİ KATEGORİ 'YÖNETİŞİM VE DİJİTALLEŞME'

UI GreenMetric'in bu yıl değerlendirmeye aldığı 'Yönetişim ve Dijitalleşme' kategorisinin, Türkiye'deki üniversitelerin en güçlü ortak performans alanı olduğunu belirten Özvar, bunu 'Eğitim ve Araştırma' ile 'Ulaşım' kategorilerinin takip ettiğini kaydetti. Özvar, bu tablonun sürdürülebilirliğin yalnızca kampüslerdeki fiziksel uygulamalarla sınırlı kalmadığını; yönetim, eğitim, araştırma ve dijitalleşmeyi kapsayan daha bütüncül bir dönüşüme işaret ettiğini belirtti.

İLK 100'DE 5 TÜRK ÜNİVERSİTESİ

Sıralamada ilk 100'de yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesini özellikle tebrik eden Özvar, başarıda emeği bulunan rektörleri, akademisyenleri, idari personeli ve öğrencileri kutladı.

YÖK Başkanı Özvar ayrıca, YÖK tarafından yürütülen 'Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Projesi' kapsamında üniversitelerin yeşil ve dijital dönüşümünün bütüncül bir yaklaşımla desteklenmeye devam edeceğini duyurdu.