Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin İtfaiye Haftası kapsamında düzenlediği eğitimlerde yaklaşık 900 öğrenci, itfaiyecilik mesleğini yakından tanıdı. Deprem ve yangın simülasyonlarıyla afet anında doğru davranışları uygulamalı olarak öğrendi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Haftası'nı çocuklara afet bilinci kazandıran eğitimlerle karşılıyor.

25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında düzenlenen programların ilk gününde itfaiye grup ve müfrezeleri yaklaşık 900 öğrenciyi ağırladı. Çocuklar, itfaiyecilik mesleğini yakından tanırken yangın, deprem ve acil durumlarda doğru davranış biçimlerini uygulamalı eğitimlerle deneyimledi.

İtfaiye grup ve müfrezelerine gelen öğrenciler, itfaiyecilerin görev başındaki çalışmalarını yakından görme fırsatı buldu.

DİKKAT, DAYANIKLILIK VE EKİP ÇALIŞMASI

Yangına müdahaleden kurtarma çalışmalarına kadar birçok alanda görev yapan ekiplerin kullandığı araç ve ekipmanları inceleyen çocuklar, itfaiyeciliğin yalnızca müdahale anından ibaret olmadığını, dikkat, dayanıklılık ve ekip çalışması gerektiren kapsamlı bir görev olduğunu öğrendi.

Program kapsamında ayrıca Sakarya Büyükşehir İtfaiye Eğitim Merkezi'nde (SAKBİTEM) öğrenciler itfaiyecilik mesleğinin gerektirdiği fiziksel dayanıklılığı ve koordinasyonu deneyimlemek için yeterlilik ve dayanıklılık testlerine katıldı.

DEPREM VE YANGIN SİMÜLASYONLARINDA EĞİTİM

Eğitimlerin en dikkat çekici bölümlerinden biri ise deprem ve yangın simülasyonları oldu. Gerçeğe yakın ortamda gerçekleştirilen uygulamalara katılan öğrenciler, afet anında yaşanabilecek durumları deneyimledi. Deprem sırasında nasıl hareket edilmesi gerektiği, yangın anında doğru davranış biçimleri ve acil durumlarda alınabilecek önlemler uygulamalı olarak anlatıldı.

Düzenlenen eğitim programlarını yerinde takip eden İtfaiye Dairesi Başkanı Vedat Selamet, eğitim sonrası her bir öğrenciye günün anısına hediyeler takdim etti.