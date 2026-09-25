İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayındır Kızıloba İlkokulu'nu baştan aşağı yenileyerek çocukları yeni eğitim döneminde daha güvenli ve konforlu bir ortamla buluşturdu. Okuldaki çalışmaları yerinde inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, öğrenciler ve Kızıloba halkıyla bir araya gelerek talepleri dinledi.

KOCAELİ (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Okul Aile Birliklerine Destek Projesi kapsamında ihtiyaç duyulan okullarda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirerek çocukların daha konforlu, hijyenik ve güvenli ortamlarda eğitim görmesine destek oluyor. Bu kapsamda Bayındır Kızıloba İlkokulu'nda da kapsamlı tadilat çalışmaları yapıldı.

Okul yeni eğitim öğretim dönemine yenilenen yüzüyle başlarken çocuklar için de şenlik düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yenilenen okulu ziyaret ederek sınıfları gezdi ve öğrencilerle sohbet etti. Bir öğrencinin sırasına oturan Tugay, çocuklara okul çantası hediye etti. Kızıloba halkıyla da bir araya gelen Tugay, yurttaşların taleplerini dinledi. Şenlikte çocuklara çeşitli ikramlarda bulunulurken atölye çalışmaları da gerçekleştirildi.

'İLK DEFA İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KÖYÜMÜZE GELDİ'

Şenlikte Kızıloba halkına hitap eden Başkan Tugay, ziyaret sırasında kendisine söylenen bir sözün kendisini etkilediğini belirterek, 'Okula giriş yaparken bir vatandaşımız bana, 'İlk defa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı köyümüze geldi' dedi. O an içimden, 'Sana bir görev daha düştü. Öyle bir program yap ki görev süren bittiğinde hiçbir köy, buraya belediye başkanı gelmedi demesin' dedim. Bu inanç ve duygu ile çalışmaya devam edeceğim. Hepiniz başımın üstünde, yüreğimdesiniz. İzmir'de 600 köyümüz var. Bir taraftan 4,5 milyonluk nüfusun 3 milyonu şehir merkezinde yaşıyor. Çalıştığımız pek çok konu ve iş var. Bir taraftan bunları takip ederken diğer taraftan köylerimize hem hizmet ederek hem de ziyaret ederek sizleri ihmal etmemeye çalışıyoruz.'

Köylerin ve köylerde yaşayan yurttaşların önemine değinen Başkan Tugay, 'Türkiye Türkiye ise, İzmir İzmir ise bu, köylerle başlayan bir hikâyedir. Köylerimizi ihmal etmek, köylerimizin ihtiyaçları konusunda özensiz davranmak hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir şey. Bunun bilincinde olan bir kardeşiniz ve evladınız olarak şundan şüpheniz olmasın; İzmir'in merkezi neyse bizim için Bayındır'ın Kızıloba'sı da, İzmir'imizin 600 köyü de odur. Her zaman gelemesek de yüreğimiz sizinle. Sizlerden iletilen bir konu olduğunda elimizden geleni yapmaya her zaman hazır olacağız.' diye konuştu.

OKULDA KAPSAMLI YENİLEME ÇALIŞMASI

Çalışmalar kapsamında okul binasındaki idari oda, sınıflar ve koridorlarda çöken zemin döşemeleri onarılarak seramik kaplama yapıldı. İç cephe ve tavanlar boyandı; pencere parmaklıkları, ana giriş kapısı ve diğer demir aksamların boya işleri tamamlandı. Dış cephe boyanırken bayrak direği kaidesi ve çeşmenin seramik kaplamaları yenilendi. Mevcut bahçe duvarının önüne temel hatılı oluşturularak 1,20 metre yüksekliğinde panel çit monte edildi. Okul bahçesine sürgülü giriş kapısı yapıldı. Tuvalet yapısında tüm vitrifiye elemanları, armatürler ve tesisatlar, kapılar, duvar ve zemin seramikleri yenilendi.

Çocukların daha güvenli bir ortamda oynayabilmesi için oyun parkının zeminine beton dökülerek kauçuk kaplama uygulandı.