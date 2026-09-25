İzmit Belediyesi'nin Beslenme Saati Projesi kapsamında bu hafta da Ziya Gökalp, Fatma Seher, Mehmetçik, Gültepe, Muammer Aksoy, Tavşantepe, Saraybahçe ve Kocatepe İlkokullarında eğitim gören binlerce öğrenciye sağlıklı ikramlıklar ulaştırıldı.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi'nin öğrencilerin sağlıklı beslenmesine katkı sunmak ve okul çağındaki çocukların gelişimini desteklemek amacıyla sürdürdüğü Beslenme Saati Projesi, yeni eğitim öğretim yılında devam ediyor. Proje kapsamında hafta boyunca 8 farklı ilkokulda öğrencilere sağlıklı beslenme desteği sağlandı.

Hafta boyunca gerçekleştirilen dağıtımlarda İzmit Belediyesi Dernekler Masası Başkanı Eray Bodur, İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, Alikahya Hizmet Masası Sorumlusu Ercan Umutlu, Köy Hizmet Masası Sorumluları İsmail Akdeniz ve Turgay Oruç, İzmit Belediyesi Spor Kurulu Üyesi Yusuf Erenkaya, Manav Masası Başkanı Nurullah Özer ile İnanç Masası Başkanı İsmet Kanık öğrencilerle bir araya geldi.

PROJE ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA DA SÜRECEK

İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen Beslenme Saati Projesi, önümüzdeki hafta da okullarda öğrencilerle buluşmayı sürdürecek. Proje ile çocukların okul saatlerinde sağlıklı ve dengeli beslenmelerine katkı sunulmaya devam edilecek.