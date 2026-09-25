Jandarma Genel Komutanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, personelin finansal okuryazarlık konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla 'Finans Terapisi' eğitimi düzenlendi. Jandarma Genel Komutanlığı, eğitimin Türkiye'de bir ilk olduğunu duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı, personelin finansal konulardaki bilgi ve farkındalığını artırmaya yönelik yeni bir eğitim faaliyeti gerçekleştirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) arasında yapılan İş Birliği Protokolü kapsamında düzenlenen eğitim, Mali Hizmetler Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi.

SPK yetkilileri tarafından VKS (Video Konferans Sistemi) aracılığıyla verilen eğitime, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapan tüm psikologların yanı sıra ilgili personel katıldı.

Eğitimde 'Finans Terapisi' konusu ele alınırken, personelin finansal okuryazarlık alanında bilinçlendirilmesi hedeflendi.

Jandarma Genel Komutanlığı, gerçekleştirilen eğitim faaliyetinin Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıdığını kaydetti.