KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında kente gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar'ı makamında ağırladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Kayseri'de temaslarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar'ı Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı'nda konuk etti.

Başkanlık girişinde Acar'ı çiçeklerle karşılayan Başkan Büyükkılıç, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Büyükşehir Belediyesi bahçesine geçti. Burada hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından Acar, Büyükkılıç ve beraberindeki heyet, Başkanlık Makamı'na geçti.

Gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç, Faruk Acar'ı Kayseri'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Büyükkılıç, 'Değerli başkanım hoş geldiniz. Kayseri'de sizleri, kıymetli ekibinizi, değerli milletvekillerimizi ağırlamaktan, şehrimizle ilgili gerek merkezde gerekse ilçelerimizde yapacakları çalışmaların bize ışık tutacağı anlayışı içerisinde burada bulunmanızdan memnuniyetimizi paylaşıyoruz. Şeref verdiniz' dedi.

Ziyarette yaptığı konuşmada Büyükkılıç'ı 'ağabey' olarak nitelendiren Acar, Kayseri'de vatandaşlarla bir araya geleceklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileteceklerini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar, 'Memduh ağabeyimizi, büyüğümüzü ziyarete geldik. Biz de şeref duyduk, onur duyduk. Kayseri biz, biz de Kayseri'yiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını ileteceğiz' dedi.

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında gün boyunca Kayseri'de çeşitli temaslarda bulunacaklarını ifade eden Acar, Ankara'dan Kayseri'ye nasıl daha fazla katkı sunabilecekleri konusunda da çalışmalar gerçekleştireceklerini belirtti.

Acar, 'Tüm gün, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında teşkilat başkanlığımızın organizasyonunda Kayseri ile bütünleşeceğiz. Ankara'dan şehrimize nasıl bir destekle katkı sağlayabileceğimizin çalışmasını yapacağız. Sürekli sahadayız ama Türkiye Yüzyılı Buluşmaları artık geleneksel hale dönüştü' diye konuştu.

Kayseri'de vatandaşlarla doğrudan temas kuracaklarını vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar, 'Bütün ekibimizle Kayseri'de çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmama üzerine çalışma gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanımızın selamlarını ileteceğiz, insanlarımızı dinleyeceğiz' ifadelerini kullandı.

'Ağabeyliğiniz ve Tecrübeniz Bu Şehre Verdiğiniz Hizmetin Karşılığı'

Acar, Başkan Büyükkılıç'a kentteki çalışmaları ve misafirperverliği dolayısıyla teşekkür ederek, Büyükkılıç'ın Kayseri'deki tecrübesine dikkat çekti.

Büyükkılıç'a hitaben konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar, 'Size de başarılı çalışmalarınızdan dolayı, bizi onurlu bir şekilde temsil ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Yıllardır hem Melikgazi'de hem daha öncesinde hem bugün Büyükşehir'de ağabeyliğiniz, tecrübeniz, bu şehre verdiğiniz hizmet, bizler adına sokaktaki anlamlı karşılığınızın daim olmasını diliyorum' dedi.

Acar, sözlerini 'Rabbim kolaylaştırsın. Nezaketiniz ve misafirperverliğinizden dolayı teşekkür ediyorum' ifadeleriyle tamamladı.

Ziyarette, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar'a AK Parti Kayseri Milletvekili S. Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve parti teşkilatı mensupları eşlik etti.

Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da hazır bulunduğu ziyarette, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.