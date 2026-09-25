Bunlar da ilginizi çekebilir

Kayseri'de ortak akıl ve istişare kültürü güçlenecek

İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi'nde başvurular için son gün

Başvurular için bugün son gün.

TOKİ, projeye ilişkin başvuru ve detaylı bilgilere kurumun internet sitesinde yer alan başvuru ekranından ulaşılabileceğini duyurdu.

İSTANBUL (İGFA) - TOKİ, İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi'ne ilişkin yeni bir duyuru yayımladı. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, projeye yönelik başvuruların bugün sona ereceği bildirildi.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.