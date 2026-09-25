İSTANBUL (İGFA) - TOKİ, İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi'ne ilişkin yeni bir duyuru yayımladı. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, projeye yönelik başvuruların bugün sona ereceği bildirildi.
Konut talebinde bulunmak isteyen vatandaşların başvurularını e-Devlet üzerinden ücretsiz şekilde yapabileceği belirtildi.
TOKİ, projeye ilişkin başvuru ve detaylı bilgilere kurumun internet sitesinde yer alan başvuru ekranından ulaşılabileceğini duyurdu.
Başvurular için bugün son gün.
Kaynak: RSS