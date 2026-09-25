Bursa'daki özel öğretim kurumları ve kurs temsilcileri, İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer'i ziyaret ederek desteklerini iletti. Görüşmede, Bakan Yusuf Tekin'in projelerinin başarıyla uygulanması ve eğitimdeki iş birliği vurgulandı.

BURSA (İGFA) - ​Bursa'da faaliyet gösteren özel öğretim kurumları, sürücü kursları ve özel kurs merkezlerinin temsilcileri, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer'i makamında ziyaret etti. Kentin eğitim kalitesine sunulan katkılar, hayata geçirilen başarılı projeler ve eğitim-öğretim alanındaki özverili çalışmalardan dolayı gerçekleşen ziyarette, İl Müdürü Çokgezer'e teşekkür edilerek destek mesajları iletildi.

​EĞİTİM SEFERBERLİĞİNE BURSA'DAN GÜÇLÜ KATKI

​Ziyarete katılan eğitim heyeti ve sektör temsilcileri arasında; Bursa Çözüm Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Okumuş, Venüs Koleji Yönetim Kurulu Başkanı ​Ali Erzincanlıoğlu, NEON Okulları Başkanı ​​İrfan Özen, Bursa Yeşil Işık Sürücü Kursları Başkanı Fesih Baykal, Balbay Sürücü Kursu sahibi ​Mehmet Şakir Balkaya, Uzman Kariyer&Boğaziçi VIP Kursları Başkanı ​Cahit Enç, Seçkin Vizyon Eğitim Merkezi sahibi ​Hüsamettin Karakayalı ile Ekosektör Gazetesi imtiyaz sahibi gazeteci ​Ömer Küçükkaya yer aldı.

​Ziyarette, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'in öncülüğünde yürütülen yenilikçi projelerin ve vizyoner adımların sahadaki olumlu yansımaları ele alındı. Bakanlık tarafından hayata geçirilen vizyon projelerin Bursa ölçeğinde başarıyla uygulanmasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün üstlendiği kilit role dikkat çekildi. Bursa'nın eğitim alt yapısını güçlendiren, özel öğretim kurumları ile kamusal eğitimi uyum içinde geleceğe taşıyan bu yaklaşımın, kentin eğitim başarısını üst seviyelere çıkardığı vurgulandı.

​SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN ORTAK DESTEK

​Sürücü kurslarından özel kolejlere ve kurs merkezlerine kadar Bursa eğitim sektörünün önde gelen isimleri, İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer'e şehre kattığı değerler için şükranlarını sundu. Özel öğretim camiası olarak eğitimin niteliğini artırma yolunda her türlü işbirliğine ve desteğe hazır olduklarını belirttiler. ​İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bursa'da eğitimin tüm paydaşlarıyla güçlü bir iletişim ve iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.