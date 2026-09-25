Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü ve HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, İstanbul Esenyurt Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılarak ilk dersi verdi. Rektör, açılış dersinde, 'Milli Teknoloji Hamlesi'nde Savunma Sanayisinin Rolü'nü anlattı.

KOCAELİ (İGFA) - İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nin 2026-2027 eğitim-öğretim yılı açılış töreni, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene; GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar'ın yanı sıra İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Orhan Özyurt, Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Törende, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisiyle kürsüye çıkan Rektör Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, 'Milli Teknoloji Hamlesi'nde Savunma Sanayisinin Rolü' başlıklı açılış dersini verdi.

Teknolojinin, ülkelerin stratejik ve diplomatik gücünü etkileyen en temel unsurlardan biri haline geldiğine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Mantar, 'Teknoloji, caydırıcılığı ve sahadaki etkisi bakımından ülkelerin stratejik ve diplomatik üstünlüğünü doğrudan etkiler hale gelmiştir. Teknoloji önemlidir, ekonomi önemlidir ama bunun yanında vicdan da önemlidir.' ifadelerini kullandı. Türkiye'nin lazer silahı geliştiren sayılı ülkeler arasında bulunduğunu belirten Prof. Dr. Mantar, savunma sanayisinde teknolojik ve bilimsel kapasitenin sürekli olarak artırılması gerektiğinin altını çizdi.

'TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİSİ İHRACATI YÜZDE 122 ARTTI'

Dünya genelindeki silahlanma eğilimlerine yönelik istatistikleri de öğrencilerle paylaşan Prof. Dr. Mantar, Stockholm Dünya Barış Enstitüsü'nün (SIPRI) verilerine atıfta bulunarak, son 5 yılda küresel silahlanma hacminde yüzde 9,2'lik bir artış yaşandığını belirtti. Avrupa'daki savunma sanayisi ithalatının yüzde 210 arttığına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Mantar, aynı dönemde Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatının yüzde 122 oranında yükseldiğini vurguladı. Prof. Dr. Mantar, Milli Teknoloji Hamlesi'nin yalnızca teknolojik bir atılım olarak görülmemesi gerektiğini, bunun temel bir devlet politikası olduğunu belirtti.

Tören, yapılan konuşmaların ve açılış dersinin ardından başarı dilekleriyle sona erdi.