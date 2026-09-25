Konya'da Selçuklu Sanat, Eğitim, Teknoloji ve Atölye Programları (SETAP) kapsamında Sille Tabiat Okulu'nda 2. ve 4. sınıflara eğitim verecek öğretmenlere yönelik oryantasyon programı gerçekleştirildi.

KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu'da öğrencilerin doğayla iç içe, uygulamalı ve eğitici etkinliklerle buluştuğu Sille Tabiat Okulu'nda yeni eğitim dönemi hazırlıkları devam ediyor.

Bu kapsamda Selçuklu Belediyesi ile İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında, 2026-2027 eğitim öğretim yılında 2. ve 4. sınıf öğrencilerine eğitim verecek öğretmenlere yönelik oryantasyon programı düzenlendi. Programa Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç da programa katıldı. Öğretmenlere Sille Tabiat Okulu'nun eğitim modeli, gerçekleştirilecek etkinlikler ve uygulamalı eğitim süreçleri hakkında bilgiler verildi. Sille'nin doğal zenginliklerinden yararlanılarak gerçekleştirilen etkinlikte, öğretmenler; doğal ortamların birer öğrenme alanı olarak nasıl kullanılabileceğine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Okul dışı öğrenme ortamları konusunda eğitim alan müzik öğretmenleri de oryantasyon da yer aldı. Müzik öğretmenleri, sınıf öğretmenlerine yönelik bir dinleti sundu. Farklı branşlardaki öğretmenleri ortak bir etkinlikte buluşturan program, mesleki etkileşim ve deneyim paylaşımına imkân sağlarken sanatın okul dışı öğrenme süreçleriyle bütünleştirilmesine de güzel bir örnek oluşturdu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Sille Tabiat Okulu'nda çocukların doğayla iç içe eğitim almalarına büyük önem verdiklerini belirtti.

Başkan Pekyatırmacı, 'Çocuklarımızın doğayı tanıyan, çevre bilinci gelişmiş ve farklı deneyimlerle kendini geliştiren bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz. Sille Tabiat Okulumuzda yeni eğitim döneminde de öğrencilerimizi nitelikli ve uygulamalı eğitimlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Bu eğitimler öncesinde öğretmenlerimize yönelik oryantasyon programı gerçekleştirdik. Program kapsamında, öğrencilerimizin doğayı yakından tanımaları ve uygulamalı eğitimlerle farklı deneyimler kazanmaları açısından Sille Tabiat Okulumuzun sunduğu imkânların önemini anlattık' diye konuştu.