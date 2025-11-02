Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı birçok yangına ve doğal afetlere başarılı şekilde müdahale ederek vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlarken, verdiği eğitimler ile de geleceğin itfaiyecilerini yetiştiriyor.

ORDU (İGFA) - İl içi ve il dışından talepte bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde faaliyet gösteren işletmelere belli sayı ve program dahilinde eğitimler düzenleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı İtfaiye Eğitim Merkezi (OBİTEM) kapılarını Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Niksar Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencilerine açtı.

Bu kapsamda Tokat'tan gelen öğrencileri ağırlayan OBİTEM'de profesyonel ekipler tarafından öğrenciler, ilkyardım farkındalık, yanma ve yangın bilgisi, yangından önce alınması gereken önlemler, yangının oluşumu ve gelişimi, yangın yerindeki tehlikeler, yemeklik yağ yangınları, sıvı yangınları, LPG ve doğal gaz yangınları uluslararası standartlarda teorik ve uygulamalı olarak bilgilendirildi.

'ORDU İTFAİYESİNİ VE OBİTEM'İ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ'

Alınan eğitimler sonrası duygu ve düşüncelerini dile getiren Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Niksar Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Öğretim Görevlisi Mustafa Yıldız ve öğrenciler kendilerine sunulan bu eğitim imkanı için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkürlerini iletti.

OBİTEM'i bildiklerini ve yakından takip ettiklerini, 2 gün süresince tüm istasyonlarda aldıkları eğitimlerin ise çok verimli geçtiğini aktaran öğretim görevlisi ve öğrenciler, şöyle konuştu:

'OBİTEM'i ve eğitimlerini yakından takip ediyorduk. Uygulamalı ve teorik olarak okulumuzda gerekli eğitimleri veriyoruz. Daha gerçekçi eğitimler için OBİTEM'den talepte bulunduk ve onlarda bizi kırmadılar. İki gün süren eğitimimiz de çok verimli geçti. Meslek hayatımızda bizlere yansıyacak olan durumları Ordu itfaiyesi ekipleri bizlere anlatarak bilgilendirdi. Tecrübelerinden yararlandık. O nedenle bizlere bu imkanı sunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler başta olmak üzere itfaiye teşkilatımıza çok teşekkür ederiz.'

OBİTEM ziyaretini tamamlayan öğrenciler akabinde Altınordu İtfaiye Grup Amirliği'nde bulunan 42 metre merdivenli, çok maksatlı itfaiye aracı ve Arama Kurtarma Amirliği'ne bağlı araç, ekipmanlarda ve son olarakta OSKEM istasyonunda incelemelerde bulundu.