6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü öncesinde Hatay'da bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, özellikle sağlık alanında ciddi sıkıntılar yaşandığını vurgulayarak, 'Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'ni Hatay'da toplayalım' çağrısı yaptı.

HATAY (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 6 Şubat depreminin yıl dönümü öncesinde Hatay'a gelerek sağlık kuruluşlarını ziyaret etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 6 Şubat depreminin yıl dönümü öncesinde Hatay'daki ikinci gün programına Hatay Tabip Odası Başkanı Sevdar Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek başladı.

Ziyarette İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ela Hızlı, Afet İşleri Dairesi Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar ve CHP'li genç meclis üyeleri de yer aldı. Tugay, İzmir ile Hatay arasındaki dayanışma köprüsünün güçlendirilmesinin önemine vurgu yaparken, belediyenin sağlık kuruluşlarına tıbbi ve medikal malzeme desteğinde bulunduğunu belirtti.

Depremin yaralarını sarmak ve bölgedeki sağlık sorunlarını yakından görmek için Hatay'a geldiğini ifade eden Tugay, 'Ulaşım, altyapı, sosyal donatı alanları ve sağlık hizmetlerinde ciddi plansızlık var. Sadece konut yapımına odaklanılmış. Geleceğe taşınması muhtemel sorunlar görüyoruz. Bazı konular doğru planlanmazsa, zamanla çözümsüzlüğe dönüşebilir' dedi.

Tugay, deprem sonrası toplumsal ve psikolojik etkiler konusunda da uyarıda bulunarak, 'Sanırım bu dönemde Hatay'da kayıp bir nesil doğacak. Depremi yaşayan insanlar hayatları boyunca bu acı ve sıkıntıyla yaşayacak. Tam anlamıyla normal bir hayata dönüş mümkün olmayabilir' ifadelerini kullandı.

Başkan Tugay, Hatay'daki sivil toplum kuruluşları ve sağlık birimleriyle iletişimin kopmaması gerektiğine dikkat çekti ve 'Ne kadar çok insana destek olunursa, o kadar iyi olur. Yaşananlar beni derinden etkiliyor; güçlü bir dayanışma ile yanınızdayız. Bizi her zaman dost olarak görün' dedi.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin Hatay'da toplanabileceğini ve bölgeye yönelik çalıştaylar ile buluşmalar düzenleyebileceklerini söyleyen Başkan Tugay, 'İnsanların en büyük ihtiyacı, sorunları tamamen çözülmese bile kendileri için çaba gösterildiğini görmek. Bu umut yaratıyor, güçlendiriyor ve geleceğe pozitif bakmalarını sağlıyor' diyerek destek çağrısı yaptı.

Hatay Tabip Odası Başkanı Sevdar Yılmaz ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkısına teşekkür ederek, 'Burada ayakta kalmamızda ve güçlenmemizde İzmir'in desteği çok büyük oldu. Birçok kentten gelen yardımlar için minnettarız. Depremin ardından yıkılan 56 Aile Sağlığı Merkezi'nin kaybı ve hâlâ ulaşamadığımız 5 hekimle mücadelemiz sürüyor' dedi.