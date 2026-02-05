Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek, deprem olgusunu hem bilimsel hem de duygusal boyutlarıyla ele alacak Deprem Anma Müzesi'nin proje alanında incelemelerde bulundu.

GAZİANTEP (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden ağır etkilenen Nurdağı ilçesinde, deprem yıkımının izlerini açık şekilde yansıtan ve doğrudan can kaybının yaşanmadığı bir enkaz alanı, Deprem Anma Müzesi için proje sahası olarak belirlendi.

YILMAZ'DAN BAŞKAN ŞAHİN'E TEBRİK

Depremi bilimsel verilerle ele alırken aynı zamanda duygusal hafızayı da canlı tutmayı hedefleyen, ziyaretçiye çok katmanlı bir mekânsal deneyim sunmak üzere iki ana eksen üzerine kurgulanan proje alanını gezen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Erdem Güzelbey'den yürütülecek çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Projede yapılması planlanan çalışmaları yerinde değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Başkan Fatma Şahin ve proje ekibini tebrik etti.

Alan ziyaretine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, Bünyamin Bozgeyik, İrfan Çelikaslan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ile AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu da katıldı.

DEPREM ANMA MÜZESİ, FARKINDALIK VE DÜŞÜNSEL ALTYAPI OLUŞTURMAYI HEDEFLİYOR

Depremden 15 gün sonra drone ile üç boyutlu olarak belgelenen ve koruma altına alınan Nurdağı ilçesindeki enkaz alanında oluşturulacak Deprem Anma Merkezi, yapılar, araçlar ve eşyalar özgün hâlleriyle muhafaza ederek, bilimsel ve toplumsal hafızaya kazandırılacak.

Proje, deprem olgusunu hem bilimsel hem de duygusal boyutlarıyla ele alan, ziyaretçiye çok katmanlı bir mekânsal deneyim sunmayı amaçlayan iki ana eksen üzerine kurgulandı.

Bilimsel bölümde depremin oluş mekanizmaları, sismik ve jeolojik veriler, haritalar, arşivler ve tanıklıklar şeffaf, aydınlık ve güven duygusu veren bir mekânsal dil ile aktarılırken, duyusal bölümde loş ışık, dar geçişler ve atmosferik unsurlar aracılığıyla depremin yarattığı travma, belirsizlik ve manevi tahribat deneyimlenecek.

Enkazla bütünleşen organik boşluklar ve modüler, ön üretimli çelik yapı sistemi sayesinde yapı, sahaya minimum müdahale ile yerleştirilmekte, gemi ve tersane teknikleriyle hazırlanan tek gövdeli strüktür, farklı tansiyonlara sahip kompartımanlar aracılığıyla çeşitli anlatımlara imkân tanıyor.

Ziyaretçi rotası, 'Tören Alanı'ndan başlayarak dünya ve Türkiye'deki depremlerden 6 Şubat felaketine, enkaz anlatılarından yapısal tedbirlere uzanan kesintisiz bir deneyim sunarken, kütüphane, atölye ve toplantı alanlarıyla da desteklenecek. Fikir ve avan proje aşaması arasında yer alan çalışma, depremin neden-sonuç ilişkisini bilimsel ve duygusal düzlemde görünür kılarak unutulmamasını sağlamak ve gelecekte benzer yıkımların önlenmesine yönelik farkındalık ve düşünsel altyapı oluşturmayı hedefliyor.