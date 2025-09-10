OECD Raporu'nda Türkiye eğitimiyle öne çıktı... Okullaşma ve yükseköğretimde büyük başarı
OECD Raporu'nda Türkiye eğitimiyle öne çıktı... Okullaşma ve yükseköğretimde büyük başarı
İçeriği Görüntüle

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Portekiz Altyapı ve Konut Bakanı Miguel Pinto Luz ile yaptığı görüşmede, 2024’te 3 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacminin 2025’te 3,5 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı. Türk firmaları, Portekiz’in 75 milyar dolarlık altyapı yatırımlarında aktif rol alacak.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara’da Portekiz Altyapı ve Konut Bakanı Miguel Pinto Luz ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasına göre, görüşmede Türkiye-Portekiz ekonomik ilişkilerinin güçlendirilmesi ve ticaret hacminin artırılması konuları ele alındı.

2024’te 3 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacminin, 2025’te 3,5 milyar dolara yükseltilmesi hedefi ortaya kondu.

Kaynak: İGF