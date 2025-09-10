Ankara’da 9 Eylül 2025’te Strazburg Caddesi’nde karşıdan karşıya geçen S.Ç. adlı kadına tokat atan baba-oğul A.A. (45) ve B.C.A. (30) yakalandı. İçişleri Bakanlığı, olayın takipçisi olduğunu duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ankara’nın Strazburg Caddesi’nde 9 Eylül 2025 Salı günü, karşıdanulele geçmeye çalışan S.Ç. adlı kadın yaya, araçtan inen iki şahıs tarafından darp edilmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şüpheliler A.A. (45) ve B.C.A. (30) adlı baba-oğul olduğu belirlenerek yakalandığını duyurdu.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1965710375636115574

"Gereği yapıldı. Kadın yayaya tokat atan trafik zorbası yakalandı" başlığıyla olayla ilgili gelişmeyi duyuran Bakan Yerlikaya, paylaşımında, “Trafik kültürünü yerleştirme ve kadına yönelik şiddeti önleme çabalarımız sürüyor. Bu menfur saldırıda trafik kuralları ve toplum huzuru hiçe sayıldı, bir kadına şiddet uygulandı. Bu davranış ahlak, medeniyet ve insanlıkla bağdaşmaz. Kadına kalkan elleri durdurmaya kararlıyız” ifadelerini kullandı.