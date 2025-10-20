40 gün içinde ikinci bakan ziyaretiyle hız kazanan Türkiye-Portekiz ekonomik ilişkileri, stratejik iş birlikleri ve altyapı projelerinde Türk firmalarının etkin rol almasıyla derinleşiyor. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, hedefin 2025'te 4 milyar dolarlık ticaret hacmi ve Portekiz'deki 75 milyar dolarlık altyapı projelerinde Türk müteahhitlerinin yer alması olduğunu vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye ile Portekiz arasındaki ekonomik ilişkiler son dönemde ivme kazandı. 40 gün içinde Portekiz'den Türkiye'ye ikinci bakan düzeyinde ziyaretin gerçekleştiği bu süreçte, iki ülke arasında ticaret, yatırım ve stratejik iş birliklerini geliştirmeye yönelik temaslar hız kazandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Portekiz İş Forumu kapsamında, Portekiz Ekonomi ve Bölgesel Uyum Bakanı Manuel Castro Almeida ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıkladı. Görüşmeler, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altında yapıldı.

2025 HEDEFİ: 4 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ

Bakan Bolat, mevcut durumda 3 milyar doları bulan ikili ticaret hacminin, yıl sonunda 3,5 milyar dolara, 2025 yılı sonunda ise 4 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti.

Ayrıca iki ülke arasında sadece ticaretin değil; yatırımların, ortak girişimlerin ve müteahhitlik hizmetlerinin de artırılması amacıyla yeni fırsatların değerlendirildiğini ifade etti.

PORTEKİZ'DEKİ 75 MİLYAR DOLARLIK ALTYAPI PROJESİNE TÜRK MÜTEAHHİTLER TALİP

Portekiz'in önümüzdeki 10 yıl içinde gerçekleştirmeyi planladığı 75 milyar dolarlık altyapı yatırımlarına dikkat çeken Bakan Bolat, Türk müteahhitlik firmalarının bu projelerde güçlü bir şekilde yer almasının amaçlandığını söyledi. Ayrıca yeşil dönüşüm ve dijital ekonomi alanlarında da iş birliğinin geliştirilmesi yönünde görüş birliği sağlandığını kaydetti.