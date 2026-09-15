Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral, 1. sınıfa başlayan öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek çanta ve kırtasiye seti hediye etti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yenimuhacir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla eğitime ve öğrencilere yönelik desteklerini sürdürüyor. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral, ilkokul birinci sınıfa adım atan minik öğrencileri yalnız bırakmadı.

Okullarında ziyaret edilen öğrencilere, eğitim hayatlarına neşeli ve eksiksiz bir başlangıç yapabilmeleri amacıyla belediye tarafından hazırlanan çanta ve zengin kırtasiye malzemeleri armağan edildi.

Miniklerin heyecanına ve mutluluğuna ortak olan Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral, 'Çocuklarımızın geleceğine yapılan her yatırım, kentimizin geleceğine yapılan yatırımdır' diyerek, çocukların ilk ders heyecanını paylaştı.