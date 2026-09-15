Edirne Yesevi Hareketi Derneği Edirne İl Başkanlığı, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına çanta ve kırtasiye desteğinde bulundu. Yaklaşık 70 ailenin çocuğuna içerisinde çeşitli okul malzemelerinin yer aldığı çantalar dağıtıldı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Yesevi Hareketi Derneği Edirne İl Başkanlığı, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde yaklaşık 70 ailenin çocuğuna okul malzemesi ulaştırdı.

Eğitim döneminin başlamasıyla birlikte gerçekleştirilen destek çalışması kapsamında, ihtiyaç sahibi çocukların okul hazırlıklarına katkı sunulması hedeflendi.

'BİR ÇOCUĞUN EĞİTİMİNE KATKI SAĞLAMAK, GELECEĞİNE YATIRIMDIR'

Dernek binasında açıklamalarda bulunan Yesevi Hareketi Derneği Edirne İl Başkanı Alpaslan Cankaloğlu, sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerinin yanı sıra yardım çalışmalarını da aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Cankaloğlu, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, bir çocuğun okul çantasının eksiksiz olmasının eğitim hayatına umutla başlaması açısından çok kıymetli olduğunu belirterek, yardımlaşma ve dayanışmayı yılın tamamına yaydıklarını vurguladı.

Kampanyaya destek veren gönüllü ve hayırseverlere teşekkür eden Cankaloğlu, daha fazla çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Dernek, önümüzdeki süreçte de eğitim, sosyal yardım ve dayanışma çalışmalarını sürdürmeyi planlıyor.