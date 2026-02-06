KOCAELİ (İGFA) - Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması sırasında yaşanan üzücü olayda hayatını kaybeden 20 yaşındaki Harda Kaçmaz, İzmit'te son yolculuğuna uğurlandı.

Harda Kaçmaz için İzmit Fatih Mahallesi Zeytinlik Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus ile Kaçmaz ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze töreninde büyük üzüntü yaşayan Başkan Tahir Büyükakın, tabutun başından bir an olsun ayrılmadı. Baba Fethi Kaçmaz'a sarılarak taziyelerini ileten Başkan Büyükakın, ailenin acısına ortak oldu.