Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Öz Taşıma İş Sendikası tarafından düzenlenen Geleneksel 4. Halı Saha Futbol Turnuvası'na katılarak Öz Taşıma İş Sendikası ile imzalanan toplu iş sözleşmesinin kutlamasının da yapıldığı etkinlikte personelin coşkusuna ortak oldu.

KAYERİ (İGFA) - Sendikalı Büyükşehir personelinin toplu iş sözleşmelerinin bayram coşkusu ile gerçekleştiği Kayseri'de, çalışanlarını aile gibi gören ve bunu sık sık ifade eden Başkan Büyükkılıç, son toplu iş sözleşmesi ile büyük sevgi gösterilerine tanık olmayı sürdürüyor.

Bu çerçevede yine bayram havasında ve coşku ile gerçekleşen toplu iş sözleşmesinin kutlandığı Mustafa Uğur Sosyal Tesisleri'ndeki futbol turnuvasında, personel ile buluşan sporun ve çalışanın dostu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, personel tarafından coşku ve sevinçle karşılandı.

Başkan Büyükkılıç'ın katıldığı turnuva ve kutlamada, Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Ali Kayabaşı, Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Özdemir, Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Canbulut da yer aldı.