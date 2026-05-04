Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye-Litvanya JETCO 2. Dönem Toplantısı'nın ardından iki ülke arasında ticaret hacmini 2 milyar dolara çıkarma hedefi belirlediklerini açıkladı.

Toplantı sonunda, Litvanya Ekonomi ve İnovasyon Bakanı Edvinas Grikšas ile birlikte 'Türkiye-Litvanya JETCO II. Dönem Protokolü' imzalandı. Bakan Bolat, iki ülkenin eş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ticari ve ekonomik iş birliğinin gelecek dönem yol haritasının belirlendiğini ifade etti. Görüşmelerde ikili ticaretin yanı sıra müteahhitlik hizmetleri, savunma sanayi, yatırımlar, sanayi ve teknoloji, enerji, tarım, sağlık ve ulaştırma gibi birçok stratejik alanda iş birliğinin derinleştirilmesi ele alındı.

Toplantıda ayrıca Avrupa Birliği gündemindeki başlıklar, özellikle Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusu da detaylı şekilde değerlendirildi. Taraflar, ilişkilerin 'kazan-kazan' ilkesi çerçevesinde daha üst seviyeye taşınması konusunda mutabık kaldı.

Türkiye ile Litvanya arasındaki ticaret hacminin 2025 yılında 1,1 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirten Bolat, hedeflerinin bu rakamı kısa vadede 2 milyar dolara çıkarmak olduğunu vurguladı.