MERSİN (İGFA) - Mersin Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde düzenlenen 'Basketbol Altyapısında Türkiye'de ve Dünyadaki Gelişmeler' başlıklı panel, öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Panele konuşmacı olarak katılan Mersin Spor Kulübü Altyapı Koordinatörü Namık Yazlar, Türkiye ile Avrupa'daki altyapı sistemleri arasındaki farklara dikkat çekti.

Mersin Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde gerçekleşen ve moderatörlüğünü Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dursun Katkat'ın üstlendiği panelde, Mersin Spor Kulübü (MSK) Altyapı Koordinatörü Namık Yazlar, MSK Basketbol Gençler Ligi (BGL) Antrenörü Göksel Yıldız, sporcular Anıl Alyanak ile Ali Ada Atar konuşmacı olarak yer aldı.

Spor bilimleri öğrencileri ve basketbol camiasını bir araya getiren panelde; MSK Altyapı Koordinatörü Namık Yazlar, basketbolda altyapıdan profesyonelliğe uzanan süreçte karşılaşılan temel sorunları ve çözüm önerilerini katılımcılarla paylaştı.

YAZLAR: 'TÜRK BASKETBOLUNUN KENDİNİ YENİLEMESİ GEREKİYOR'

MSK Altyapı Koordinatörü Namık Yazlar, Türkiye'de basketbol altyapısının Avrupa'ya kıyasla daha farklı bir yapıda ilerlediğini belirtti. Avrupa'da sistemli bir yapı olduğunu, Türkiye'de ise sürecin daha çok kulüplerin inisiyatifiyle yürüdüğünü ifade eden Yazlar, 'Avrupa'da bunu iyi yapan yerler bir sistem içerisinde ilerliyor, kurallar belli. Türkiye ise biraz daha eski sistemle gidiyor. Türk basketbolunun da bu konuda kendini yenilemesi gerekiyor. Fransa, Finlandiya ve Almanya gibi ülkelerde, bunu kurumsal olarak ve biraz da devletin katkısıyla yapıyorlar. Örneğin Fransa'da Ulusal Spor, Uzmanlık ve Performans Enstitüsü olan 'INSEP', Finlandiya'da 'Helsinki Basketball Academy' gibi kurumlar aracılığıyla bunun yapılıyor olması, bu ülkelere bir avantaj sağlıyor' diyerek, aradaki farkı ortaya koydu.