Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda İzmir'de düzenlenecek uluslararası çalıştayda, Avrasya ve Akdeniz ülkelerinin zeytin sektörü masaya yatırılacak. Etkinliğe 13 ülkeden 28 uzman katılacak.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı ile Uluslararası Zeytin Konseyi iş birliğinde düzenlenen 'Zeytinlikten Pazara: Avrasya Ülkelerinde Zeytin Sektörü İçin Geleceğe Yönelik Stratejiler' başlıklı uluslararası çalıştay, 5-7 Mayıs 2026 tarihleri arasında İzmir Ticaret Odası'nda gerçekleştirilecek.

Merkezi Madrid'de bulunan Uluslararası Zeytin Konseyi ile CIHEAM arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen etkinlik, Türkiye'nin ev sahipliğinde İzmir'de kapılarını açacak. Çalıştay, Avrasya ve Akdeniz havzasındaki zeytin üreticisi ülkeleri bir araya getirerek sektörün geleceğine yön verecek stratejik bir platform oluşturmayı hedefliyor.

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı üretim gücünün küresel pazarlarda daha etkin değerlendirilmesine yönelik stratejiler ele alınacak.

Aralarında İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tunus'un da bulunduğu 13 ülkeden toplam 28 uzman çalıştaya katılacak. İki gün sürecek oturumlarda iklim değişikliğinin etkileri, katma değerli üretim, yenilikçi pazarlama stratejileri, kalite kontrol sistemleri ve uluslararası ticaret ağlarının güçlendirilmesi gibi başlıklar masaya yatırılacak.

Çalıştayın, sektörün küresel rekabet gücünü artıracak önemli çıktılar üretmesi beklenirken, program 7 Mayıs'ta gerçekleştirilecek teknik ziyaretlerle sona erecek.