Pacific Avenue Capital Partners, Amcor'un Avrupa Atık Konteyneri Birimi olan ESE World'ü satın almak için özel görüşmelere başladı.

ACCESS Newswire / LOS ANGELES, KALİFORNİYA VE PARİS, FRANSA (İGFA) - Orta ölçekli pazardaki kurumsal ayrılmalar (carve-outs) ve diğer karmaşık işlemlere odaklanan küresel bir özel sermaye şirketi olan Pacific Avenue Capital Partners ('Pacific Avenue'), bugün bir iştirakinin, dünyanın önde gelen küresel ambalaj şirketlerinden biri olan Amcor'dan ESE World'ü ('Şirket' veya 'ESE') satın almak üzere özel görüşmelere başladığını duyurdu.

ESE, hem plastik hem de çelik atık konteynerlerinin önde gelen Avrupalı üreticisi ve ilgili atık yönetimi hizmetlerinin sağlayıcısıdır. Yaklaşık 300 milyon Euro gelir elde eden Şirket; Almanya (Neuruppin ve Olpe) ve Fransa'daki (Crissey) üç üretim tesisiyle dünya çapındaki müşterilerine hizmet vermektedir.

ESE, Pacific Avenue'nun yönetimi altında müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanacak; operasyonel iyileştirme, coğrafi genişleme ve stratejik ek satın almalarla bağlantılı çeşitli büyüme girişimlerini hayata geçirecektir. Pacific Avenue, bu girişimleri sürdürmek ve Şirket'in bir sonraki büyüme aşamasını hızlandırmak için ESE'nin mevcut yönetim ekibiyle yakın ortaklık içinde çalışacaktır.

Pacific Avenue Kurucusu ve Yönetici Ortağı Chris Sznewajs, 'Bu işlem ESE için heyecan verici bir sonraki büyüme aşamasını simgeliyor. İşletme, sektör lideri şirketlerden oluşan portföyümüze güçlü bir uyum sağlıyor ve Pacific Avenue'nun, karmaşık ayrılma işlemlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini isteyen AB'deki ve küresel ölçekteki kurumsal satıcılar için güvenilir bir ortak konumunda olduğunun bir kanıtıdır. Güçlü bir marka, sektör lideri inovasyon ve savunulabilir bir pazar konumuyla, uzun vadeli değer yaratımını teşvik etmek için gereken kaynakları ve uzmanlığı sağlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz,' dedi.

Pacific Avenue Capital Partners Avrupa Başkanı ve Direktörü Xavier Lambert ise şunları ekledi: 'ESE, kanıtlanmış bir ürün inovasyonu geçmişine ve güçlü, sadık bir müşteri tabanına sahip yüksek kaliteli bir işletmedir. Pacific Avenue, ESE yönetim ekibiyle ortaklık kurmaktan ve işletmeye hem organik olarak hem de stratejik ek satın almalar yoluyla yeniden yatırım yapmaktan heyecan duyuyor. Güçlü bir operasyonel temel üzerine inşa ederek, ESE'nin bir sonraki büyüme aşamasını ve uzun vadeli değer yaratımını desteklemek için önemli fırsatlar görüyoruz.'

ESE'nin satın alınması Pacific Avenue için önemli bir dönüm noktasını temsil etmekte olup, Firmanın Avrupa'daki üçüncü işlemini ve Fund II (Fon II) ile ona bağlı özel Avrupa yan fonundan (sidecar) yapılan ilk Avrupa yatırımını işaret etmektedir. Bu durum, Pacific Avenue'nun ana faaliyet konusu olmayan işletmelerin karmaşık ayrılma süreçlerini başarıyla yürütmek için küresel kurumsal satıcılarla ortaklık kurma becerisinin bir başka örneğidir.

Chris Sznewajs, 'Bu satın alma, Pacific Avenue'nun Avrupa'daki küresel ayak izini genişletme taahhüdünün doğrudan bir sonucudur. Avrupa'daki varlığımızı tesis ettiğimizden beri Pacific Avenue tam olarak bu tür bir fırsatı belirlemeye odaklanmıştır; büyük bir kurumsal satıcı tarafından elden çıkarılan yüksek kaliteli ve pazar lideri bir işletme. Şirket hikayesinin bir sonraki bölümünü yazmak için ESE yönetim ekibiyle ortaklık kurmayı dört gözle bekliyoruz,' diyerek sözlerini tamamladı.

İşlem, iş konseyi danışma sürecinin tamamlanmasına tabidir ve bu sürecin ardından satış ve satın alma anlaşması imzalanabilecektir. İşlemin, geleneksel düzenleyici onaylara ve kapanış koşullarına tabi olarak 2026 yılının ikinci çeyreğinde kapanması hedeflenmektedir.

Pasific Avenue'ya bu süreçte Willkie Farr & Gallagher LLP, Accuracy ve PwC; Amcor'a ise bir Mizuho iştiraki olan Greenhill ve Latham & Watkins danışmanlık yapmıştır.

PACİFİC AVENUE CAPİTAL PARTNERS HAKKINDA

Pacific Avenue Capital Partners, merkezi Los Angeles'ta bulunan ve Fransa'nın Paris kentinde ofisi olan küresel bir özel sermaye şirketidir. Firma, orta ölçekli pazardaki kurumsal bölünmelere (divestitures) ve diğer karmaşık durumlara odaklanmaktadır. Pacific Avenue, kapsamlı birleşme ve satın alma (M&A - Mergers and Acquisitions) ve operasyon deneyimine sahiptir; bu da firmanın karmaşık işlemleri yönetmesine ve operasyonel iyileştirme, sermaye yatırımı ve hızlandırılmış büyüme yoluyla değer yaratmasına olanak tanır. Pacific Avenue, işletmelerin tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olurken kalıcı ve stratejik değişimi teşvik etmek için güçlü yönetim ekipleriyle iş birliği içinde bir yaklaşım benimser. Pacific Avenue, 31 Aralık 2025 itibarıyla 3,7 milyar dolardan fazla Yönetilen Varlığa (AUM - Assets Under Management) sahiptir. Pacific Avenue ekibinin üyeleri, birleşik kariyerleri boyunca çok sayıda sektörde 50'den fazla kurumsal elden çıkarma dahil olmak üzere 120'den fazla işlemi kapatmıştır.

AMCOR HAKKINDA

Amcor, beslenme, sağlık, güzellik ve zindelik kategorileri için çeşitli malzemelerden sorumlu tüketici ambalajları ve dağıtım çözümleri geliştirme ve üretme konusunda küresel liderdir. Amcor'un küresel ürün inovasyonu ve sürdürülebilirlik uzmanlığı, şirketin her gün dünya çapındaki ambalaj zorluklarını çözmesini sağlayarak müşterileri ve tüketicileri için daha sürdürülebilir, işlevsel ve çekici bir dizi esnek ambalaj, sert ambalaj, karton ve kapak üretmesine olanak tanır. Amcor, müşterilerini yüceltme, hayatları şekillendirme ve geleceği koruma amacı doğrultusunda hareket eder. Güvenlik taahhüdüyle desteklenen 75.000'den fazla çalışan, 40'tan fazla ülkede 400'den fazla lokasyona yayılan operasyonlardan yıllık 23 milyar dolar satış gerçekleştirmektedir.

