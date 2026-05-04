ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 2026 yılı Nisan ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerine göre üretici fiyatlarındaki yükseliş devam etti. Endeks, bir önceki aya göre yüzde 3,17, yılbaşına göre yüzde 10,99 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,59 arttı. On iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 26,48 olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört ana sektöründe yıllık bazda en yüksek artış yüzde 40,42 ile madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe görüldü. İmalat sanayinde yüzde 30,36, su temininde yüzde 38,26 ve elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 7,19 artış kaydedildi.

Ana sanayi gruplarına bakıldığında ise yıllık bazda enerjide yüzde 33,15, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,57, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 29,75, ara mallarında yüzde 26,49 ve sermaye mallarında yüzde 24,70 artış yaşandı.

Aylık değişimlerde de yukarı yönlü seyir dikkat çekti. Madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 9,84 ile en yüksek artışı gösterirken, imalat sanayi yüzde 3,59, su temini yüzde 2,02 artış kaydetti. Elektrik ve gaz üretimi ise yüzde 4,96 düşüşle ayrıştı.Ana sanayi gruplarında aylık bazda en fazla artış yüzde 4,84 ile enerji grubunda gerçekleşirken, ara mallarında yüzde 3,62, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,48, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,17 ve sermaye mallarında yüzde 1,67 artış görüldü.