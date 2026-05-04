TÜİK verilerine göre enflasyon Nisan'da aylık yüzde 4,18, yıllık yüzde 32,37 oldu. ENAG ise yıllık enflasyonu yüzde 55,38 olarak açıkladı. Açıklanan rakamların hayat pahalılığını yansıtmadığını savunan emekliler, acil ara zam ve ek ödeme oranlarının artırılması çağrısında bulundu.

BURSA (İGFA) - Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından emeklilerden sert tepkiler geldi. TÜİK'in verilerine göre enflasyon aylık yüzde 4,18, yıllık yüzde 32,37 olarak gerçekleşirken, Mayıs ayı kira artış oranı yüzde 32,43 oldu. ENAG ise Nisan ayında enflasyonun aylık yüzde 5,07, yıllık bazda ise yüzde 55,38 arttığını duyurdu.

Türkiye Emekliler Derneği Uludağ Şubesi Başkanı Kenan Pars, açıklanan verilerin sahadaki gerçeklikle örtüşmediğini belirterek emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısına dikkat çekti.

Pars, 'Çarşı pazardaki tablo ortada. Emekliler torbasını dolduramıyor, çoğu zaman eli boş dönüyor' dedi.

'ARA ZAM ŞART' ÇAĞRISI

Emekli maaşlarının yetersiz kaldığını vurgulayan Pars, yıl ortası beklenmeden ara zam yapılması gerektiğini ifade etti. En düşük emekli maaşının açlık sınırına yükseltilmesi çağrısında bulunan Pars, maaş artışlarının gerçek enflasyona göre belirlenmesini istedi. Gıda, kira ve enerji giderleri için doğrudan destek mekanizmalarının devreye alınması gerektiğini de dile getirdi. Pars, TÜRK-İŞ tarafından açıklanan verilere işaret ederek, dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 34 bin 586 TL'ye yükseldiğini hatırlattı. En düşük emekli aylığının bu tutarın oldukça altında kaldığını belirten Pars, Türkiye'deki yaklaşık 15,5 milyon emeklinin büyük çoğunluğunun açlık sınırının altında yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

'BIÇAK KEMİĞİ PARAMPARÇA ETTİ'

Hayat pahalılığı karşısında emeklilerin dayanacak gücünün kalmadığını dile getiren Pars, ekonomik yükün her geçen gün arttığını ifade etti. Vergi yükünün de geçim sıkıntısını derinleştirdiğini savunan Pars, emeklilerin seslerinin daha güçlü duyulması için tepkilerini artıracaklarını belirtti. Pars, çağrısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da yönelterek, 'Emekliler yılı, Mehmet Şimşek yılı oldu! Dört bir tarafımız vergi dolu. Hayat pahalılığı, vergilerle daha da dayanılmaz hale geldi. Emeklinin hayır duasını almak varken neden beddua almak isteniyor? Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha sesleniyoruz. Perişan olan emeklinin sesini duyun. Bıçak kemiğe dayanmış durumda değil, bıçak kemiği paramparça etmiş durumda.' dedi.