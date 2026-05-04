Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya'nın Nisan 2026'da 343,8 milyon dolarlık ihracatla Türkiye genelinde 10. sırada yer aldığını açıkladı.

KONYA (İGFA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan Nisan 2026 ihracat verileri, Konya'nın dış ticaretteki güçlü performansını ortaya koydu. Türkiye'nin Nisan ayı ihracatı 22,2 milyar dolar olurken, Konya 343,8 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaştı ve en çok ihracat yapan iller arasında 10. sırada yer aldı.

Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, Nisan ayında ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,96, bir önceki aya göre ise yüzde 35,50 arttığını belirtti. Bu artışın, Konya iş dünyasının üretim kapasitesi ve dış pazarlardaki rekabet gücünü ortaya koyduğunu ifade etti.

Yılın ilk dört ayına ilişkin verileri de değerlendiren Öztürk, 2025'in aynı döneminde 1 milyar 78 milyon dolar olan ihracatın, 2026'da yüzde 3,75 artarak 1 milyar 119 milyon dolara yükseldiğini söyledi. Bu durumun küresel ekonomik belirsizliklere rağmen istikrarlı büyümeye işaret ettiğini vurguladı.

Konya Ticaret Odası olarak ihracatı artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Öztürk, alternatif pazar stratejileri kapsamında yeni coğrafyalara açılmayı öncelik haline getirdiklerini ifade etti. Düzenlenen ticaret heyetleri ve B2B görüşmelerinin ihracat artışına önemli katkı sağladığını söyledi. Açıklamasında Konya'nın üretim ve ihracat odaklı büyüme hedefini sürdüreceğini belirten Öztürk, 'Katma değerli üretimi artırarak ve yeni pazarlara açılarak daha yüksek ihracat seviyelerine ulaşacağımıza inanıyoruz' dedi.