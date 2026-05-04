TÜİK verilerine göre Nisan 2026'da enflasyon aylık yüzde 4,18, yıllık bazda ise yüzde 32,37 artış gösterdi. En yüksek artış konut grubunda gerçekleşti.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 2026 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre enflasyondaki yükseliş sürdü. TÜFE, bir önceki aya göre yüzde 4,18, yılın başına göre yüzde 14,64 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,37 arttı. On iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 32,43 olarak kaydedildi.

Veriler, özellikle konut ve temel tüketim kalemlerindeki fiyat artışlarının enflasyon üzerindeki etkisini sürdürdüğünü ortaya koydu.

En yüksek ağırlığa sahip harcama grupları incelendiğinde; gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık yüzde 34,55, ulaştırmada yüzde 35,06 ve konut, su, elektrik ve gaz grubunda yüzde 46,60 artış gerçekleşti. Bu kalemlerin yıllık enflasyona katkısı sırasıyla 8,72, 5,66 ve 6,30 puan oldu.

Aylık bazda da artış dikkat çekti. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,70, ulaştırmada yüzde 4,29 ve konut grubunda yüzde 7,99 yükseliş görüldü. Bu grupların aylık enflasyona katkısı ise toplamda önemli bir pay oluşturdu.

Endekste yer alan 174 alt başlıktan 147'sinde fiyat artışı yaşanırken, 19 alt grupta düşüş, 8 alt grupta ise değişim olmadı.

Öte yandan, işlenmemiş gıda, enerji, alkollü içecekler, tütün ve altın hariç tutularak hesaplanan özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) de Nisan ayında aylık yüzde 3,42, yıllık yüzde 30,51 artış gösterdi.