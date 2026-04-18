17 Nisan’da Koç burcunun 27° derecesinde gerçekleşen Yeniay, Türkiye haritasının 11. evini tetikliyor.

Bu; meclis, yasalar, toplumsal kararlar ve halkı doğrudan etkileyen düzenlemelerin sert bir şekilde gündeme geleceğini gösteriyor.

Ancak bu kez tablo tek taraflı değil.

Çünkü bu Yeniay, tam karşısındaki 5. ev ile 180° karşıtlıkta çalışıyor.

Bu ne demek?

Gençler,

Çocuklar,

Eğitim sistemi,

Bu alanlarda gerilim, kriz ve tartışma potansiyeli çok yüksek.

Alınan kararlar ile gençlerin gerçekliği arasında bir kopuş oluşabilir.

Toplum için yapılan düzenlemeler, özellikle genç kesimde tepki, huzursuzluk ve karşı duruş yaratabilir.

Satürn’ün de Koç burcunda olması bu süreci daha sert hale getiriyor.

Güvenlik politikaları

Sınırlar ve kriz yönetimi

Bu başlıklarda acele ama ağır sonuçları olan kararlar gündeme gelebilir.

Bu süreçte dikkat çeken en önemli kırılma

Toplum (11. ev) ile gençler (5. ev) karşı karşıya gelebilir.

Sivil toplum kuruluşlarının hareketlenmesi, toplumsal sesin yükselmesi ve hatta kitlesel tepkilerin oluşması şaşırtıcı olmaz.

Nisan – Mayıs döneminde referandum ya da halkı doğrudan ilgilendiren büyük kararlar konuşulabilir.

Bu Yeniay bir başlangıç ama yumuşak değil.

Aksine, geleceğin yönününü belirleyecek sert bir eşik.

Tüm bunlar olurken Şiron şunu hatırlatıyor:

En çok zorlayan yer, aynı zamanda şifanın başladığı yerdir.