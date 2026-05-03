Konaklama vergisinin 31 Aralık 2026'ya kadar yüzde 1'e düşürülmesi kararını Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği memnuniyetle karşıladı. TTYD Başkanı Oya Narin, düzenlemenin sektöre önemli katkı sağlayacağını belirtti.

ANKARA (İGFA) - Konaklama vergisi oranının 31 Aralık 2026 tarihine kadar yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenleme yürürlüğe girmesi sonrasında kararı değerlendiren Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Genel Başkanı Oya Narin, indirimin turizm sektörü açısından son derece olumlu olduğunu ifade etti.

Genel Başkan Oya Narin, turizmin yalnızca döviz kazandıran bir alan olmadığını; aynı zamanda istihdam, yatırım ve bölgesel kalkınma açısından stratejik bir rol üstlendiğini vurguladı. Vergi indiriminin, özellikle maliyetlerin arttığı ve küresel rekabetin yoğunlaştığı bir dönemde sektörün rekabet gücünü artıracağını belirten Narin, düzenlemenin konaklama işletmelerine fiyatlama esnekliği sağlayacağını ve talep yönetimine olumlu katkı sunacağını dile getirdi. Narin, başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Mehmet Nuri Ersoy ve emeği geçen tüm kamu yetkililerine teşekkür etti.

TTYD, önümüzdeki süreçte finansmana erişim, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve vergi yüklerinin dengelenmesine yönelik adımların sürmesinin, Türkiye turizminin küresel rekabet gücünü daha da artıracağını vurguladı.