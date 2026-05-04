KOCAELİ (İGFA) - Malezya-Türkiye Yükseköğretim Ortak Komitesi Toplantısı, iki ülke arasındaki akademik iş birliklerine yeni bir boyut kazandırdı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar başkanlığındaki heyette yer alan GTÜ Rektörü Hacı Ali Mantar, gerçekleştirdiği temaslarla üniversitenin uluslararası ağını genişletti.

Toplantı kapsamında Gebze Teknik Üniversitesi ile Universiti Teknologi PETRONAS arasında üç kritik alanda ortak projeler yürütülmesi kararlaştırıldı. Bu alanlar; ileri kanser görüntüleme teknolojileri, radyasyon güvenliği ve yapay zekâ destekli sağlık uygulamaları olarak öne çıktı. Söz konusu çalışmaların, sağlık alanında tanı ve tedavi süreçlerine önemli katkılar sağlaması hedeflendi.

Öte yandan GTÜ ile Universiti Sains Malaysia arasında da mühendislik, biyoteknoloji, sağlık bilimleri ile sürdürülebilirlik ve çevre alanlarında iş birliği mutabakatına varıldı. Bu kapsamda ortak araştırma projeleri, akademik personel iş birlikleri ve öğrenci değişim programlarının hayata geçirilmesi planlanıyor. Uzun vadede ise lisans ve lisansüstü düzeyde çift diploma programlarının oluşturulması hedefleniyor.

Toplantıda ayrıca yeşil hidrojen, yenilenebilir enerji ve otonom sistemler gibi geleceğin kritik alanlarında GTÜ'nün araştırma altyapısının Malezya ile entegre edilmesi konusunda da uzlaşı sağlandı.

Gerçekleştirilen iş birliklerinin, her iki ülkenin yükseköğretim kurumlarının uluslararasılaşma vizyonuna katkı sunması ve bilimsel üretkenliği artırması bekleniyor.